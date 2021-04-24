Невозможно стать счастливым человеком на один день, ведь на самом деле это состояние души. Предлагаем взять немного вдохновения у кондитера Лизы Глинской, жизненный принцип которой - всегда верить в лучшее, рисковать и любить эту жизнь.

Известный украинский кондитер Лиза Глинская поделилась с читателями правилами, которые помогают ей справляться с жизненными трудностями, положительно смотреть на мир и творить. Возможно, эти 5 маленьких секретов станут для вас настоящим открытием и сподвигнут на маленькие изменения.

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Прислушайтесь к своим желаниям

Несмотря на долгосрочные цели и планы на день, стоит также давать волю своим желаниям и прислушиваться к собственной интуиции. Подумайте, чего вам хочется именно сейчас и сделайте это:

Да, конечно же, у меня есть планы по работе, которых я придерживаюсь. Но если есть огромное желание внутри, энергия, которая бьет ключом, я могу изменить маршрут и выделить время для того, что хочется сделать именно сейчас,

– говорит Лиза Глинская

Знакомьтесь с собой снова и снова

Кондитер рассказывает, что постоянно открывает в себе новые грани, даже просто разговаривая сама с собой. Такая своеобразная игра помогает проанализировать моменты в прошлом, спланировать будущее и понять, что происходит внутри сейчас: "Именно таким образом я пытаюсь подружиться со своими страхами, которые во многом могут сковывать и ограничивать".

Узнавайте себя лучше / Фото Unsplash

Ищите опору в себе

Людям очень важно иметь поддержку родных, друзей, коллег, любимых – людей, к которым можно обратиться в затруднительном положении. Однако гораздо важнее научиться верить в себя и свои силы. Лиза Глинская призналась, что часто говорит сама себе очень ценные слова, которые дают ей сил: "Я верю в тебя, дорогая... Мы с тобой справимся со всем".

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Верьте в чудо

Будничные дела, скучная рутина, постоянные проблемы, без которых жизнь невозможна, – все это может совсем не оставлять времени для творчества и новых идей. Поэтому кондитер советует относиться к жизни с улыбкой:

Я люблю и летаю каждый день, напоминая себе о том, что у меня есть крылья за спиной. Именно это помогает мне не бояться рисковать, мечтать, творить и жить в своем "сказочном" мире,

– рассказывает звезда

Не бойтесь верить в чудо / Фото Unsplash

Оставайтесь ребенком

В старшем возрасте мы часто сдерживаем себя, ограничиваем правилами и становимся теми же "серьезными и скучными взрослыми", в которых так боялись превратиться еще 5-10 лет назад. Лиза Глинская советует найти в себе частичку детской открытости и непосредственности, чтобы научиться радоваться жизни:

Для меня очень важно оставаться ребенком, который способен искренне радоваться, выражать свои эмоции, смеяться, плакать. Я учусь принимать себя в любом состоянии,

– делится кондитер