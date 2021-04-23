В детстве мы часто слышали, что говорить за столом просто неприлично. Все же помнят поговорку: "Когда я ем, я глух и нем". Но как быть на мероприятиях, которые предполагают общение – званый обед или праздник в семейном кругу? Как правильно общаться за столом, знает эксперт по этикету.

Завуч школы леди реалити "Від пацанки до панянки", которая выходит на Новом канале, Ирина Зайцева рассказала о чем же говорить в гостях и как с помощью правил этикета элегантно сочетать прием пищи и приятную беседу. Следуйте этим советам, и вы всегда будете желанным гостем!

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1. Либо едим, либо говорим

Ни в коем случае не старайтесь поддерживать диалог с полным ртом. Общаться с пищей во рту и некрасиво, и неудобно, и даже опасно. В таких случаях действительно актуально утверждение о том, что молчание – золото!

Когда человек говорит с пищей во рту, это малоприятное зрелище. Собеседник даже не слушает, о чем тот рассказывает, потому что обращает внимание только на то, что происходит во рту,

– объясняет Ирина

2. Уважайте собеседников

Придерживайтесь ровного, спокойного тона в разговоре, разговаривайте дружелюбно. Даже если вы приготовили чрезвычайную интересную историю, давайте другим гостям возможность высказаться, не перебивая их.

Выслушивайте и других собеседников / Фото Freepik

3. Не поднимайте провокационных тем

В любой компании есть острые темы, которые вызывают целую бурю эмоции. Воздержитесь от неуместных комментариев и сами не поднимайте таких скользких тем. Вас пригласили хорошо провести время, а не отстаивать свои убеждения.

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4. Общайтесь со всеми

Даже если из всей компании вы хорошо знакомы лишь с одним человеком, не отделяйтесь. Не стоит разговаривать с кем-то одним, дайте возможность и другим приобщиться к разговору и высказать свое мнение. А длинные личные разговоры лучше отложите на потом.

Уделяйте внимание всем гостям / Фото Freepik

5. Вилки и ложки отложите

Не используйте столовые принадлежности во время разговора, особенно если у вас есть привычка активно жестикулировать. Во-первых, вы показываете свое неуважение к гостям. Во-вторых, все скорее будут смотреть на приборы, которым вы размахиваете в воздухе, чем слушать вас. В-третьих, вы рискуете случайно поранить кого-то из гостей.

На любых мероприятиях вежливость и деликатность должны быть вашими постоянными спутниками!

– советует эксперт