У дитинстві ми часто чули, що говорити за столом просто непристойно. Усі ж пам'ятають приказку: "Коли я їм, я глухий і німий". Але як бути на заходах, які передбачають спілкування – званий обід чи свято у родинному колі? Як правильно спілкуватись за столом, знає експертка з етикету.

Завуч Школи леді реаліті "Від пацанки до панянки", що виходить на Новому каналі, Ірина Зайцева розповіла, про ж розмовляти в гостях та як за допомогою правил етикету елегантно поєднувати прийом їжі й приємну бесіду. Дотримуйтесь цих порад, і ви завжди будете бажаним гостем!

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1. Або їмо або говоримо

Ні в якому разі не намагайтеся підтримувати діалог з повним ротом. Спілкуватися з їжею в роті і некрасиво, і незручно, і навіть небезпечно. У таких випадках дійсно актуальне твердження про те, що мовчання – золото!

Коли людина говорить з їжею в роті, це малоприємне видовище. Співрозмовник навіть не слухає, про що інший розповідає, тому що звертає увагу тільки на те, що відбувається у роті,

– пояснює Ірина

2. Поважайте співрозмовників

Дотримуйтеся рівного, спокійного тону у розмові, розмовляйте доброзичливо. Навіть якщо ви приготували надзвичайну цікаву історію, давайте іншим гостям можливість висловитися, не перебиваючи їх.

Вислуховуйте й інших співрозмовників / Фото Freepik

3. Не піднімайте провокаційних тем

У будь-якій компанії є гострі теми, які викликають цілу бурю емоції. Утримуйтеся від недоречних коментарів і самі не підніймайте таких слизьких тем. Вас запросили добре провести час, а не відстоювати свої переконання.

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4. Спілкуйтеся з усіма

Навіть якщо з усієї компанії ви добре знайомі лише з однією людиною, не відокремлюйтесь. Не варто розмовляти з кимось одним, дайте можливість й іншим долучитись до розмови й висловити свою думку. А довгі особисті розмови краще відкладіть на потім.

Приділяйте увагу всім гостям / Фото Freepik

5. Вилки й ложки відкладіть

Не використовуйте столове приладдя під час розмови, особливо якщо маєте за звичку активно жестикулювати. По-перше, та ви показуєте свою неповагу до гостей. По-друге, усі радше будуть дивитися на приладдя, яким ви розмахуєте у повітрі, аніж слухати вас. По-третє, ризикуєте випадково поранити когось із гостей.

На будь-яких заходах ввічливість і делікатність повинні бути вашими постійними супутниками!

– радить експертка