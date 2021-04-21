Одним людям деньги так и идут в руки, остальные – хоть и стараются, а все никак не могут добиться успеха. Кажется, что весь секрет в банальном везении. Эксперт же считает, что причина всего кроется в нашем мышлении.

Психолог Наталья Борисова назвала 6 признаков, выделяющих мышление бедного человека. Узнайте, каких установок стоит избавиться и что нужно менять в своем отношении к деньгам, чтобы достичь финансового благополучия.

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1. Страх рисковать

Человек с мышлением "бедного" боится пробовать что-то новое, рисковать, делать первый шаг навстречу неизвестному и смотреть на перспективу. Такие люди держатся за стабильность:

Они руководствуются тем, что: "лучше синица в руке..." чем попробовать что-то новое, действовать в соответствии со своими желаниями и амбициями,

– говорит эксперт

2. Поиски легких денег

Это ключевой момент мышления бедного человека. Ведь вместо того, что строить далекие планы, саморазвиваться, искать лучшие варианты заработка и применения своих знаний, такие люди надеются, что деньги могут появиться по счастливому случаю, ведь это самый простой выход: "Они ждут выгодного брака, рассчитывают на получение наследства, выигрыш в лотерею и т.д. ", – приводит примеры психолог.

Бедные люди надеются на счастливый случай / Unsplash

3. Перекладывание ответственности

Такие люди редко умеют по-настоящему брать ответственность за свою жизнь на себя. Им кажется, что в их бедах виноваты все, кроме них: обстоятельства, руководство, родственники и другие. Трудно признать, что только нам самим решать, каким будет наше будущее и его финансовая составляющая в том числе.

4. Жизнь в долг

Очень важно уметь накапливать деньги и правильно их вкладывать. Однако бедный человек часто не умеет мудро управлять своими сбережениями и застревает в кредитах и ​​долгах у знакомых:

Бедные люди вместо того, чтобы откладывать деньги, стремятся быстро набрать кредитов, а потом "горел сарай, горы и дом",

– отмечает эксперт

5. Желание произвести впечатление

Попытки скрыть от других реальное положение дел ни к чему хорошему не приводит. Такие люди могут тратить много средств, почти половину заработной платы, на внешние украшения – дорогие вещи, походы в ресторан с друзьями, техника – тогда как их базовые потребности остаются незакрытыми. Они делают это для того, что произвести впечатление человека с достатком, хотя на самом деле это не так.

Такие люди часто совершают необдуманные покупки / Фото Pexels

6. Привычка жалеть себя

Такие люди редко видят в себе сильную личность, зато часто жалеют себя. По мнению психолога это "тормозит процесс движения к новым доходам". Человек, которые видит в себе только недостатки, постоянно чувствует себя неуверенно, он просто не верит в собственные силы, а потому и не может решиться на перемены.

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Наталья Борисова убеждена, что преодолеть в себе такие установки и выйти на совершенно другой уровень доходов вполне реально каждому, кто действительно этого хочет:

Если вы будете развиваться, рисковать, выходить из зоны комфорта, брать ответственность за свою жизнь в свои руки, то обязательно добьетесь успеха,

– уверяет эксперт