Просто забий: 6 недоречних фраз, які не варто говорити людині у важкий період

Коли людина стикається з проблемою чи важкою втратою, вона шукає підтримки у найрідніших людей. Проте під виглядом співчуття часто ховаються непрошені поради, звинувачення чи осуд.

У складній ситуації важливо дати близькій людині зрозуміти, що вона не одна, і найголовніше – не наговорити зайвого. Розповідаємо, за які слова ваші рідні скажуть вам "дякую", а які лише зроблять гірше. Їх краще ніколи не говорити людині в біді.

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Які слова краще не говорити

1. Зберись!

Може здаватись, що слова на кшталт "Не розкисай", "Кріпись" тощо мають підбадьорити людину. Насправді вона хоче з кимось поділитись своєю проблемою, розслабитись і почуватись краще. А цими словами ви даєте зрозуміти, що вона повинна справлятись зі своїми переживаннями сама, і їй ніхто не допоможе.

2. Іншим ще гірше, ніж тобі

Не потрібно розповідати людині, що у когось стався такий самий випадок або ще гірший. Так ви не тільки знецінюєте почуття іншої людини, але й наганяєте більше паніки. Та й виклики "Який жах!" теж не допоможуть – ви лише навантажуєте того, кому й так погано, своїми емоціями.

Порівняння нічим не допоможуть / Фото freepik

3. Ти права, він справжній дурень

Подруга посварилась з хлопцем і прийшла до вас по підтримку? Не поспішайте також негативно висловлюватись у його сторону. Вашій подрузі й так погано: їй зробила боляче людина, яку вона любить. І коли ви говорите "Він такий дурень!" або й "Тепер точно потрібно його кидати", то лише підтверджуєте її побоювання і робите гірше.

4. Ти сама у цьому винна

Звинувачення – це найгірше, що можна сказати людині, яка погано почувається. Це називається віктимблеймінг, і така "підтримка" дуже токсична. Ці слова можуть надовго закріпити у людині думку, що вона погана, і з проблемами їй ніхто ніколи не допоможе. Не потрібно добивати лежачого.

Ні в якому разі не звинувачуйте людину / Фото freepik

5. Просто лягай поспи/ у мене є класний спеціаліст…

Одним словом – непрошені поради. Корисні на вашу думку поради потрібно давати лише тоді, коли людина про це просить. Можливо, людина прийшла лише виговоритись, і не готова дзвонити вашому "найкращому лікарю" прямо зараз? Пройде час і вона вирішить: просити у вас поради чи розв'язувати проблеми самій. Коли ви нав'язуєте співрозмовнику певні дії, ви показуєте, що він нездатний керувати своїм життям, а лише ви знаєте, як краще.

6. Зі мною такого ніколи не було

Якщо з вами такого ніколи не ставалось, це не означає, що цього не може бути з іншими. Ці слова звучать дуже зверхньо і складається враження, що ви хочете самоствердитись за рахунок людини, якій зараз погано.

Як краще підтримати

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Дайте зрозуміти людині, що ви її чуєте і розумієте. Це можна зробити різними способами.

Дайте людині зрозуміти, що вона не самотня / Фото freepik