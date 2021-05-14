6 речей у вітальні, який варто позбутись: поради дизайнера

Вітальня зазвичай - це кімната для дружніх зустрічей та родинних посиденьок. Тому важливо, щоб це було зручне і затишне місце, яке відображатиме характер господарів.

Дизайнерка інтер'єру Домінік Флюкер вважає, що вітальня має бути спокійним й просторим місцем, де можна відпочити від хаосу поза будинком. Вона розповідає, яких речей варто позбутись та що змінити, щоб оформити красиву й цікаву вітальню.

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Приберіть нудні килими

Дизайнерка радить робити саме килим акцентним предметом інтер'єру. Забудьте про нудні пухнасті бежеві килими, краще підберіть щось із яскравим візерунком: "Килими повинні додавати більше вашої індивідуальності у простір" – додає Домінік.

Обирайте яскраві килими замість однотонних / Фото Unsplash

Замініть громіздкі меблі

Не намагайтесь вмістити в одній кімнаті усі меблі, які вам дістались від бабусі, купила мама і які ви придбали самі. Це той випадок, коли більше – не означає краще.

Купіть кілька елегантних оригінальних меблів, а не захаращуйте простір громіздкими диванами, кількома кріслами та шафами на всю стіну. Ви повинні вільно рухатись по кімнаті, не натикаючись на кути та ніжки від столів.

Якщо крісло, то одне

Яскраві крісла або стільці можуть також привертати увагу в інтер'єрі. Проте два або більше крісла у різному стилі, створять справжній хаос у кімнаті. Домінік радить залишити одне велике крісло замість кількох різномастих стільців.

Краще одне акцентне крісло / Фото Unsplash

Сховайте дроти

Навіть найкраще оформлена кімната буде виглядати дещо неохайно, якщо всюди виднітимуться дроти від техніки. Заховайте їх у плінтус, за меблями чи оберіть інший спосіб прикрити дроти – так ваш простір виглядатиме значно акуратніше.

Експериментуйте з подушками

Кажуть, найдушевніші розмови проходять за келихом улюбленого вина від SHABO. Тож телефонуйте найкращим подругам та влаштовуйте дружні посиденьки зі смачними стравами, веселими історіями та маленькими секретами. А найкраще вино обирайте в інтернет-магазині SHABO

Замість того, щоб викидати звичайні однотонні подушки з диванів та крісел, придбайте для них нові чохли. Обирайте акцентні – з цікавими малюнками та фактурними тканинами. Дизайнерка радить змінювати чохли на них кожні пів року, адже це надає вітальні зовсім іншого вигляду, освіжає інтер'єр.

Обирайте подушки з цікавими фактурами / Фото Unsplash

Тьмяне освітлення

На освітленні краще не економити, адже саме воно відповідає за загальний настрій кімнати. Погано освітлена кімната справляє враження підвалу, виглядає дуже похмуро й гнітюче. Намагайтесь впустити якомога більше природного світла. Приберіть будь-які тьмяні світильники і замініть їх на кілька настільних ламп з м'яким світлом, торшерів або ж додайте свічок, якщо хочете створити більш невимушену інтимну атмосферу.