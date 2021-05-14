Дизайнер интерьера Доминик Флюкер считает, что гостиная должна быть спокойным и просторным местом, где можно отдохнуть от хаоса вне дома. Она рассказывает, от каких вещей стоит избавиться и что изменить, чтобы оформить красивую и интересную гостиную.

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Уберите скучные ковры

Дизайнер советует делать именно ковер акцентным предметом интерьера. Забудьте о скучных пушистых бежевых коврах, лучше подберите что-то с ярким узором: "Ковры должны добавлять больше вашей индивидуальности в пространство" , – добавляет Доминик.

Выбирайте яркие ковры вместо однотонных / Фото Unsplash

Замените громоздкую мебель

Не пытайтесь вместить в одной комнате всю мебель, которая вам досталась от бабушки, купила мама и которую вы приобрели сами. Это тот случай, когда больше – не значит лучше.

Купите немного элегантной оригинальной мебели, а н е загромождайте пространство большими диванами , несколькими креслами и шкафами во всю стену. Вы должны свободно двигаться по комнате, не натыкаясь на углы и ножки от столов.

Если кресло, то одно

Яркие кресла или стулья могут также привлекать внимание в интерьере. Однако два или более кресла в разном стиле создадут настоящий хаос в комнате. Доминик советует оставить одно большое кресло вместо нескольких разномастных стульев.

Лучше один акцентное кресло / Фото Unsplash

Спрячьте провода

Даже самым лучшим образом оформленная комната будет выглядеть немного неряшливо, если везде будут выглядывать провода от техники. Спрячьте их в плинтус, за мебелью или выберите другой способ прикрыть провода – так ваше пространство будет выглядеть значительно аккуратнее.

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Экспериментируйте с подушками

Вместо того чтобы выбрасывать обычные однотонные подушки с диванов и кресел, приобретите для них новые чехлы. Выбирайте акцентные – с интересными рисунками и фактурными тканями. Дизайнер советует менять чехлы на них каждые полгода, ведь это придает гостиной совсем другой вид, освежает интерьер.

Выбирайте подушки с интересными фактурами / Фото Unsplash

Тусклое освещение

На освещении лучше не экономить, ведь именно оно отвечает за общее настроение комнаты. Плохо освещенная комната производит впечатление подвала, выглядит очень мрачно и угнетающе. Старайтесь впустить как можно больше естественного света.