6 установок, що заважають вам розбагатіти – розповідає психологиня

Одним людям гроші так і йдуть до рук, інші ж – хоч і стараються, а все ніяк не можуть досягнути успіху. Здається, що весь секрет у банальному везінні. Експертка ж вважає, що причина насамперед криється у нашому мисленні.

Психологиня Наталя Борисова назвала 6 ознак, які виділяють мислення бідної людини. Дізнайтеся, яких установок варто позбутись та що потрібно міняти у своєму ставленні до грошей, щоб досягнути фінансового добробуту.

Читайте також: 10 речей, про які щасливим людям не варто хвилюватися

1. Страх ризикувати

Людин з мисленням "бідного" боїться пробувати щось нове, ризикувати, робити перший крок назустріч невідомому та дивитись на перспективу. Такі люди тримаються за стабільність:

Вони керуються тим, що: "краще синиця в руці..." ніж спробувати щось нове, діяти відповідно до своїх бажань та амбіцій,

– каже експертка

2. Пошуки легких грошей

Це ключовий момент мислення бідної людини. Адже замість того, що будувати далекі плани, саморозвиватися, шукати кращі варіанти заробітку та застосування своїх знань, такі люди сподіваються, що гроші можуть з'явитися через щасливий випадок, адже це найпростіший вихід: "Вони чекають на вигідний шлюб, розраховують на отримання спадщини, виграш в лотерею тощо", – наводить приклади психологиня.

Бідні люди сподіваються на щасливий випадок / Unsplash

3. Перекладання відповідальності

Такі люди рідко коли вміють по-справжньому брати відповідальність за своє життя на себе. Їм здається, що у їх бідах винні всі, крім них: обставини, керівництво, родичі та інші. Важко визнати, що тільки нам самим вирішувати, яким буде наше майбутнє і його фінансова складова у тому числі.

4. Життя у борг

Надзвичайно важливо вміти накопичувати гроші та правильно їх вкладати. Проте бідна людина часто не вміє мудро керувати своїми заощадженням і застрягає у кредитах та боргах у знайомих:

Бідні люди замість того, щоб відкладати гроші, прагнуть швиденько набрати кредитів, а потім "горів сарай, гори й хата",

– зазначає експертка

5. Бажання справити враження

Спроби приховати від інших реальний стан справ ні до чого хорошого не приводить. Такі люди можуть витрачати багато коштів, ледь не половину заробітної плати, на зовнішні прикраси – дорогі речі, походи в ресторан з друзями, техніка – тоді як їх базові потреби залишаються незакритими. Вони роблять це для того, що справити враження людини з достатком, хоча насправді це не так.

Такі люди часто здійснюють необдумані покупки / Фото Pexels

6. Звичка жаліти себе

Такі люди рідко бачать у собі сильну особистість, натомість часто жаліють себе. На думку психологині це "гальмує процес руху до нових доходів". Людина, які бачить у собі лише недоліки, постійно почувається невпевнено, вона просто не вірить у власні сили, а тому й не може наважитись на зміни.

Кажуть, найдушевніші розмови проходять за келихом улюбленого вина від SHABO. Тож телефонуйте найкращим подругам та влаштовуйте дружні посиденьки зі смачними стравами, веселими історіями та маленькими секретами. А найкраще вино обирайте в інтернет-магазині SHABO

Наталя Борисова переконана, що перебороти у собі такі установки та вийти на зовсім інший рівень доходів цілком реально кожному, хто справді цього хоче:

Якщо ви будете розвиватися, ризикувати, виходити із зони комфорту, брати відповідальність за своє життя у власні руки, то обов'язково досягнете успіху,

– запевняє експертка