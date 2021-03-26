64-річна бабуся шокує своєю сексуальною фігурою: у чому її секрет

64-річна Леслі Максвелл доводить усім: виглядати красиво можна в будь-якому віці. Лише подивіться на її неймовірні фото. Ви будете здивовані!

Найбільша пристрасть у житті Леслі – фітнес. Жінка регулярно ходить у спортзал разом із своєю 19-річною внучкою Тією, яка визнає, що бабуся створює їй певну конкуренцію через постійну увагу чоловіків.

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Оскільки вона виглядає неймовірно для свого віку, чоловіки справді приділяють увагу бабусі, – розповідає внучка Тія.

Леслі публікує досить відверті фото в інстаграмі, де вже назбиралося понад 60 тисяч підписників. З нею постійно хочуть познайомитися різні чоловіки. Кумедно, але багатьом залицяльникам ледь виповнилося 18 років.

Я сприймаю це як комплімент. Це дійсно чудово, що вони стежать за мною… Деяким хлопцям близько 18 років, і це справді кумедно. Інколи вони бувають дуже неслухняними, – жартома розповідає бабуся.

Дочка Леслі не дуже задоволена такою активністю мами. Вона не проти того, щоб жінка займалася фітнесом. Але, на її думку, краще зав’язувати із відвертими фотографіями в інстаграмі.

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Однак Леслі спокійно до цього ставиться. Для неї світлини в бікіні – це частина роботи. Та й вона не соромиться свого тіла.

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"Я беру участь в різних змаганнях, тому звикла виходити на сцену в крихітній білизні. В мене немає проблем, щоб поділитися цим. Адже я не соромлюся свого тіла. Навіщо бути старим і хворим? Це не обов’язково! Чому б не бути на вершині світу, якщо ти це можеш зробити! – розповідає Леслі.

Зрозуміло, що старіння неможливо зупинити. Та Леслі демонструє, що регулярні вправи та догляд за собою можуть уповільнити цей процес.