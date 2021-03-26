Справді унікальна історія нещодавно трапилася у Шотландії. Вже дорослій жінці повернули послання, яке вона відправила у море 27 років тому. Все завдяки таємничій незнайомці.

Ще в 10-річному віці Емма Уотт дуже хотіла знайти собі друга, тому обрала справді оригінальний метод. Вона написала спеціальний лист, поклала його у пляшку і викинула у море з надією, що хтось на нього відповість. Сталося це в далекому 1994 році.

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Дівчинка розповідала, що дуже любить кататися на ковзанах, займається гімнастикою та шаленіє від гурту Take That. Щоб незнайомець відповів, вона залишила свою домашню адресу.

Фрагмент листа Емми / Фото DCT Media

З часом Емма забула про свою оригінальну затію і вже не сподівалася, що хтось знайде її послання. Але потрібно було трохи часу: через 27 років до неї додому постукала незнайомка, яка тримала в руках ту саму пляшку із листом. Всі були шоковані.

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Подорож пляшки була короткою, але ефективною.Послання знайшли за кілька кілометрів від будинку Емми – течія викинула пляшку на берег місцевої річки Ітан.

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Емма Уотт / Фото DCT Media

Це було так дивно. Таке враження, ніби я познайомилася із собою маленькою. Читати цей лист було дуже приємно. Просто неймовірно, що його таки знайшли… Я навіть побачила там невеликі орфографічні помилки, – розповідає Емма.

Жінка вже майже не пам’ятає, чому вирішила написати цей лист. Адже в той час в неї було достатньо друзів. Тому вона припускає, що це був просто невеликий експеримент, який, як виявилося з часом, справді вдався.