Действительно уникальная история недавно случилась в Шотландии. Уже взрослой женщине вернули послание, которое она отправила в море 27 лет назад. Все благодаря таинственной незнакомке.

Еще в 10-летнем возрасте Эмма Уотт очень хотела найти себе друга, поэтому выбрала действительно оригинальный метод. Она написала специальное письмо, положила его в бутылку и выбросила в море с надеждой, что кто-то на него ответит. Случилось это в далеком 1994 году.

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Девочка рассказывала, что очень любит кататься на коньках, занимается гимнастикой и без ума от группы Take That. Чтобы незнакомец ответил, она оставила свой домашний адрес.

Фрагмент письма Эммы / Фото DCT Media

Со временем Эмма забыла о своей оригинальной затее и уже не надеялась, что кто-то найдет ее послание. Но нужно было немного времени: через 27 лет к ней домой постучалась незнакомка, которая держала в руках ту самую бутылку с письмом. Все были в шоке.

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Путешествие бутылки было коротким, но эффективным. Послание нашли в нескольких километрах от дома Эммы – течение выбросило бутылку на берег местной реки Итан.

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Эмма Уотт / Фото DCT Media

Это было так странно. Такое впечатление, что я познакомилась с собой маленькой. Читать это письмо было очень приятно. Просто невероятно, что его таки нашли ... Я даже увидела там небольшие орфографические ошибки, – рассказывает Эмма.

Женщина уже почти не помнит, почему решила написать это письмо. Ведь в то время у нее было достаточно друзей. Поэтому она предполагает, что это был просто небольшой эксперимент, который, как оказалось, действительно удался.