Вдома, у школі, в компанії родичів – звідусіль ми запам'ятовували різні "мудрості", до яких нас закликали дослухатись. Деякі такі негативні установки можуть заважати досягати успіху і взагалі радіти життю. Пригадайте кілька таких фраз, які ви чули з самого дитинства, і спробуйте подивитись на них зовсім з іншої сторони.

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"Будь простіше"

Найчастіше під цією фразою мають на увазі – підлаштовуватись під інших, не виділятись, не бути занадто яскравою, помітною, гучною. Звісно, вміння вибудовувати стосунки в колективі – це важлива навичка. Проте не варто й губити свою індивідуальність. Люди, які досягали успіху, ніколи не бажали зливатись з натовпом, вони завжди для когось були занадто оригінальними і навіть "вискочками".

"Щастя любить тишу"

Так найчастіше кажуть про бажання людини розповідати про свої стосунки, ділитись світлинами з другою половинкою чи дітьми. Мовляв, навколо багато заздрісних людей.

"Щастя любить тишу" / Фото Unsplash

Проте кожна людина виражає свої емоції по-різному. Комусь і справді хочеться заховати своє щастя від інших людей, а комусь – кричати про це на весь світ. Відкиньте забобони. Не варто стримувати емоції, якщо вам хочеться поділитись радістю з іншими, від цього вона лише примножиться.

"Краще синиця в руках ніж журавель в небі"

Для тих, хто звик все життя працювати на одній роботі, часто видається дивним прагнення сучасного покоління змінювати професії, міста і навіть країни.

Здавалось би, якщо є стабільна робота та квартира у непоганому районі, навіщо зриватись кудись і ризикувати? Проте лише ризикуючи можливо здійснити свої мрії. Тому дійте, поки є бажання, аби потім, за кількадесят років, не шкодувати про те, що ви побоялись зробити.

"А комусь ще гірше"

Хіба людині, у якої зламана рука, стане легше від того, що інша людина потрапила в автокатастрофу? Ніколи не потрібно "підтримувати" людину в біді згадками про те, хтось страждає більше. Так ви лише знецінюєте чужий біль, а не допомагаєте, змушуючи людину відчувати сором і вину.

Підтримуйте людину, не згадуючи про біди інших / Фото Unsplash

"Все одно нічого не змінити"

Людей, які голосно висловлюють своє незадоволення, завжди намагаються присадити: "Не висовуйся", "Тобі що, найбільше треба?" тощо. Чи це стосується порушення прав споживачів, коли ви законно можете повернути гроші за зіпсований товар, чи питання доброустрою вашого під'їзду, чи проблем у родині. Багато хто займає пасивну позицію: якщо роками усе працювало погано, то зараз не варто й намагатись щось змінити. Проте якщо мовчатимуть всі, ситуація так і не покращиться.

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"Ти хочеш жити тільки в задоволення?"

Часом людям важко зрозуміти, що не завжди потрібно віддавати останнє людині в біді й жертвувати всім заради інших – дітей, чоловіка тощо. Здоровий егоїзм означає поставити себе на перше місце, припинити страждати та почати брати відповідальність за своє життя у власні руки. Адже людина, яка задовольнила власні потреби, має більше сил і ресурсів для допомоги іншим.

Не бійтесь поставити себе на перше місце / Фото Pexels

"Всі вони такі"

Все узагальнювати й рівняти під одну мірку – також погана звичка. Вішаючи на всіх людей однакові ярлики, ви робите свій світ занадто вузьким і закриваєтесь від цікавих особистостей і нового досвіду. Вам здається, що ви можете ледь не все людство розподілити за певними ознаками, проте не існує однакових людей, а світ – не чорно-білий. Як тільки ви це зрозумієте, життя стане набагато більш різнобарвним!