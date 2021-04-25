7 нестандартних хобі, якими ви можете всіх здивувати

Малювання, співи чи приготування їжі – це можливість приємно провести час, проте такими хобі точно нікого вже не здивуєш. Існують такі незвичайні заняття, про які ви, можливо, й не здогадувались.

Набагато цікавіше займатися справою, про яку ще ніхто не чув, адже це перетворюється на захоплююче дослідження чогось нового. Спробуйте щось оригінальне з нашого списку хобі, якими легко можна займатись і вдома. Пам'ятайте, що творчість та фантазія не має меж!

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Малювання на воді – ебру

Ця східна техніка малювання на воді нагадує своєрідну медитацію. Усе, що вам потрібно – це спеціальні фарби, які не тонуть, вода та папір. Просто виливайте у воду фарби й розводьте їх пензликом, як вам забажається. Потім у цю воду вмочують папір і виходить фантастичний неповторний малюнок.

Ебру – техніка малювання на воді / Фото lihtaryk

Плюс цієї техніки у тому, що помилитися чи зробити невдалий малюнок просто неможливо, адже у будь-якому разі у вас вийдуть різнобарвні красиві візерунки.

Азулежу

Красива розмальована плитка – азулежу – асоціюється з португальськими вуличками. Це справжня візитівка Португалії, така плитка там повсюди! А ви з легкістю можете виготовити, до прикладу, підставку для чашки у такому ж стилі вдома. У магазинах продаються спеціальні квадратні трафарети, розфарбовуючи які різними кольорами, ви створите чудовий декор для своєї квартири.

Таку плитку легко зробити своїми руками / Фото mosgonchar

Буккарвінг

Ще не надто популярне в Україні, проте дуже ефектне мистецтво різьби по...книгам. А хто сказав, що вже прочитаним книгам не можна дати нове життя? Художники створюють з них цілі об'ємні композиції. Новачкам не потрібно відразу братись за складні витвори мистецтва, прості уроки на Ютубі навчать робити вас нескладні, проте цікаві роботи.

До прикладу, ви можете зробити цілу картину з 3D-ефектом з книги:

Чайна церемонія

Кажуть, найдушевніші розмови проходять за келихом улюбленого вина від SHABO. Тож телефонуйте найкращим подругам та влаштовуйте дружні посиденьки зі смачними стравами, веселими історіями та маленькими секретами. А найкраще вино обирайте в інтернет-магазині SHABO

Для кого чай вже став більше, ніж просто гарячим напоєм ввечері під серіал, пропонуємо пізнати усі тонкощі чайної церемонії. Різні сорти чаю, способи заварювання, милі та елегантні аксесуари – усе це так захоплююче! Влаштуйте для своїх рідних таку церемонію за усіма правилами й ви точно здивуєте їх.

Китайська чайна церемонія / Фото bailong-tea

Мурашина ферма

Якщо завести рибку чи папугу вам здається занадто банальним, пропонуємо ще одне рідкісне захоплення – мурашина ферма. Мурахи досить невибагливі, а прозорі стінки їх "будиночку", формікарію, дозволяють у будь-який час спостерігати за життям колонії та її розширенням. Майже як відома гра Sims, лише в реальності!

Так виглядає мурашина ферма / Фото Rozetka

Різьба по яєчній шкаралупі

З яєчної шкаралупи можна створювати незвичайні ажурні прикраси, які виглядають не гірше за вироби з мармуру. Знадобиться куряче яйце, олівець та кілька спеціальних інструментів, без яких робота неможлива: мініатюрна дриль, скальпель або маленький ніж, лупа. Це цікавий та кропіткий процес – справді ювелірна робота, у результаті якого виходять неймовірні мереживні вироби. Ви ще встигаєте зробити кілька таких тендітних виробів до Пасхи.

Різьба по яєчній шкаралупі / Фото idea.build2last