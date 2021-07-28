Виявилось, що на цьогорічних Олімпійських іграх у Токіо багато закоханих пар спортсменів, які зустрічаються, заручені або вже й одружені. Їм не довелось розлучатись на період змагань, адже вони обоє представляють свої країни у різних видах спорту і можуть розділити радість перемоги разом. Дізнайтесь про них більше.

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Легкоатлети Тара Девіс та Гантер Вудголл

Американка Тара Девіс цього року у Токіо змагатиметься в стрибках у довжину серед жінок, а її хлопець Гантер Вудхолл – виступить за 2 тижні, на Параолімпійських іграх у бігу на 400 та 100 метрів.

Коли чоловік дізнався про те, що його кохана також отримала право поїхати на Олімпіаду, він привітав її зворушливим постом в інстаграмі:

Тара Лейн Девіс, ти на Олімпійських іграх! Я неймовірно пишаюся тобою не лише за те, чого ти досягла, а й за те, ким ти є. Цього року ти пройшла більше, ніж дехто за все своє життя,

– написав Гантер

Стрибуни Сенді Моріс та Тайрон Сміт

Тайрон Сміт вже вчетверте виступатиме на Олімпійських іграх, представляючи Бермуди у стрибках в довжину. А його дружина, американка Сенді Моріс, стала срібною призеркою попередніх Олімпійських ігор у стрибках з жердиною. Цього року дівчина повернулась за золотою медаллю.

Спортсмени одружились у 2019 році, проте історія їх кохання бере свій початок ще у 2016 році, на Олімпійських іграх у Ріо:

Ріо – це справді те місце, де ми познайомилися, проводили час разом, і насмілюсь сказати, що навіть закохалися,

– зізнається Моріс CNN

Баскетболістка Сью Берд та футболістка Меган Рапіно

Меган Рапіно – колишня капітанка жіночої збірної США з футболу, яка виграла Чемпіонат світу з футболу серед жінок у 2019 році, володарка "Золотого м'яча". Сью Берд – професійна американська баскетболістка, триразова чемпіонка WNBA, яка грає за Сієтл Сторм.

Жінки також зустрілись ще на олімпіаді в Ріо у 2016 році та майже відразу почали зустрічатись. А цьогоріч у Токіо вони приїхали вже заручені.

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Регбісти Шарлотта Каслік та Льюїс Холланд

Обидва австралійські професійні гравці в регбі не вперше виступають на змаганнях як пара. На Олімпійських іграх у Ріо Шарлотта Каслік не тільки виграла золоту медаль, а й стала найкращою гравчинею в регбі у світі. Її на той момент хлопець Льюїс Холланд також відзначився, посівши у Ріо 8 місце.

Пара планувала одружитись ще минулого року, проте через пандемію їм довелось відкласти весілля до 2021 року.

Велосипедисти Лора та Джейсон Кенні

На двох ця неймовірна парочка має аж 10 золотих медалей – це справді родина переможців! Лора чотири рази ставала олімпійською чемпіонкою і 7 разів – чемпіонкою світу. Є чим похвалитися і Джейсону: він шестиразовий олімпійський чемпіон та тричі ставав чемпіоном світу.

Після довгих років зустрічань, у 2016 році пара одружилась, а за рік вони стали щасливими батьками маленького Альберта Луї Кенні.

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Фехтувальники Герек Мейнгардт та Лі Кіфер

Американці Герек Майнгардт та Лі Кіфер обоє неодноразово ставали чемпіонами світу з фехтування та виборювали призові місця на попередніх Олімпійських іграх. Зустрічатись відомі спортсмени почали ще у 2012 році, а у 2019 нарешті одружились.

Цього року у Токіо Лі Кіфер стала першою американкою, яка виграла золото у фехтуванні на рапірах в індивідуальній першості. ЇЇ чоловік привітав кохану зворушливим дописом у соцмережі:

Моя дружина щойно здійснила мою олімпійську мрію. Словами не описати, як сильно вона цього хотіла, як тяжко працювала. Так пишаюся нею!

– написав Герек

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Вершники Едвард Гал та Ганс Петер Міндергауд

Едвард Гал – багаторазовий чемпіон світу з верхової їзди, який у 2012 році отримав бронзу на Олімпійських іграх в Лондоні. 4 роками раніше його коханий, Ганс Петер Міндергауд завоював срібло в Пекіні.

Едвард Гал та Ганс Петер Міндергауд / Фото Getty

Вони разом вже понад 10 років, і вже не раз виступали разом на різних спортивних змаганнях. Зокрема, вони вже вдруге як пара представляють Нідерланди у верховій їзді на Олімпійських іграх.