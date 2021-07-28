Спортивна love story: 9 закоханих пар, які разом змагаються на Олімпіаді у Токіо

Деякі закохані пари ніколи не розлучаються і всюди бувають разом: вдома, на роботі, на вечірках чи в гостях. А дехто навіть разом виступає на найголовнішій спортивній події року!

Виявилось, що на цьогорічних Олімпійських іграх у Токіо багато закоханих пар спортсменів, які зустрічаються, заручені або вже й одружені. Їм не довелось розлучатись на період змагань, адже вони обоє представляють свої країни у різних видах спорту і можуть розділити радість перемоги разом. Дізнайтесь про них більше.

Читайте також Ідеальна пара: SHABO Special Edition Мускатне і пана-кота

Плавець Михайло Романчук та легкоатлетка Марина Бех-Романчук

Український плавець Михайло Романчук – п'ятикратний чемпіон Європи та призер світових чемпіонатів з плавання. На цьогорічних Олімпійських іграх спортсмен вже встиг прославитися, встановивши новий олімпійський рекорд на дистанції 800 метрів вільним стилем.

Поки Михайло готується до фіналу, його дружина, Марина Бех-Романчук, срібна призерка чемпіонату світу та чинна чемпіонка Європи, представлятиме Україну цього року на Олімпіаді-2020 в стрибках в довжину.

Пара почала зустрічатись ще у 2017 році, а вже за два роки закохані вирішили одружитись. Весь цей час пара багато подорожувала та разом готувалась до спортивних змагань, а їх сторінки в інстаграмі переповнені щасливими спільними фото.

Тенісисти Еліна Світоліна та Гаель Монфіс

Найкраща українська теніситка, третя ракертка світу, Еліна Світоліна і цього року на Олімпіаді-2020 у Токіо показали високий рівень підготовки. Знаменита тенисистка здобула блискучу перемогу над італійкою КамілоюДжорджі та пройшла до півфіналу Олімпіади.

Разом з Еліною Світоліною на Олімпійські ігри прибув і її новоспечений чоловік – профейсійний тенісист Гаель Монфіс, який цього року представляв Францію.

Про стосунки відомих спортсменів стало відомо ще у 2019 році. І хоч Світоліна та Монфіс кілька разів робила перерви, про які писали ЗМІ, проте цього року хлопець зробив коханій пропозицію, подарувавши обручку з діамантом, а 16 липня цього року щаслива пара одружилась у Швейцарії.

Легкоатлети Тара Девіс та Гантер Вудголл

Американка Тара Девіс цього року у Токіо змагатиметься в стрибках у довжину серед жінок, а її хлопець Гантер Вудхолл – виступить за 2 тижні, на Параолімпійських іграх у бігу на 400 та 100 метрів.

Коли чоловік дізнався про те, що його кохана також отримала право поїхати на Олімпіаду, він привітав її зворушливим постом в інстаграмі:

Тара Лейн Девіс, ти на Олімпійських іграх! Я неймовірно пишаюся тобою не лише за те, чого ти досягла, а й за те, ким ти є. Цього року ти пройшла більше, ніж дехто за все своє життя,

– написав Гантер

Стрибуни Сенді Моріс та Тайрон Сміт

Тайрон Сміт вже вчетверте виступатиме на Олімпійських іграх, представляючи Бермуди у стрибках в довжину. А його дружина, американка Сенді Моріс, стала срібною призеркою попередніх Олімпійських ігор у стрибках з жердиною. Цього року дівчина повернулась за золотою медаллю.

Спортсмени одружились у 2019 році, проте історія їх кохання бере свій початок ще у 2016 році, на Олімпійських іграх у Ріо:

Ріо – це справді те місце, де ми познайомилися, проводили час разом, і насмілюсь сказати, що навіть закохалися,

– зізнається Моріс CNN

Баскетболістка Сью Берд та футболістка Меган Рапіно

Меган Рапіно – колишня капітанка жіночої збірної США з футболу, яка виграла Чемпіонат світу з футболу серед жінок у 2019 році, володарка "Золотого м'яча". Сью Берд – професійна американська баскетболістка, триразова чемпіонка WNBA, яка грає за Сієтл Сторм.

Жінки також зустрілись ще на олімпіаді в Ріо у 2016 році та майже відразу почали зустрічатись. А цьогоріч у Токіо вони приїхали вже заручені.

Цікаво Забудьте про дешеві трюки: вчені з'ясували, як найкраще знайомитись в Tinder

Регбісти Шарлотта Каслік та Льюїс Холланд

Обидва австралійські професійні гравці в регбі не вперше виступають на змаганнях як пара. На Олімпійських іграх у Ріо Шарлотта Каслік не тільки виграла золоту медаль, а й стала найкращою гравчинею в регбі у світі. Її на той момент хлопець Льюїс Холланд також відзначився, посівши у Ріо 8 місце.

Пара планувала одружитись ще минулого року, проте через пандемію їм довелось відкласти весілля до 2021 року.

Велосипедисти Лора та Джейсон Кенні

На двох ця неймовірна парочка має аж 10 золотих медалей – це справді родина переможців! Лора чотири рази ставала олімпійською чемпіонкою і 7 разів – чемпіонкою світу. Є чим похвалитися і Джейсону: він шестиразовий олімпійський чемпіон та тричі ставав чемпіоном світу.

Після довгих років зустрічань, у 2016 році пара одружилась, а за рік вони стали щасливими батьками маленького Альберта Луї Кенні.

Фехтувальники Герек Мейнгардт та Лі Кіфер

Краєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в інтернет-магазині SHABO

Американці Герек Майнгардт та Лі Кіфер обоє неодноразово ставали чемпіонами світу з фехтування та виборювали призові місця на попередніх Олімпійських іграх. Зустрічатись відомі спортсмени почали ще у 2012 році, а у 2019 нарешті одружились.

Цього року у Токіо Лі Кіфер стала першою американкою, яка виграла золото у фехтуванні на рапірах в індивідуальній першості. ЇЇ чоловік привітав кохану зворушливим дописом у соцмережі:

Моя дружина щойно здійснила мою олімпійську мрію. Словами не описати, як сильно вона цього хотіла, як тяжко працювала. Так пишаюся нею!

– написав Герек

Рекомендуємо Як почати бігати та робити це з задоволенням: 8 порад від Аніти Луценко

Вершники Едвард Гал та Ганс Петер Міндергауд

Едвард Гал – багаторазовий чемпіон світу з верхової їзди, який у 2012 році отримав бронзу на Олімпійських іграх в Лондоні. 4 роками раніше його коханий, Ганс Петер Міндергауд завоював срібло в Пекіні.

Едвард Гал та Ганс Петер Міндергауд / Фото Getty

Вони разом вже понад 10 років, і вже не раз виступали разом на різних спортивних змаганнях. Зокрема, вони вже вдруге як пара представляють Нідерланди у верховій їзді на Олімпійських іграх.