8 важливих речей, які потрібно встигнути зробити зранку

Від того, як ви починаєте свій ранок, залежить хороший настрій та продуктивність усього дня. За 20 хвилин після сну випити каву, одягнутись і бігти на роботу - не найкращий варіант. Спробуйте змінити свій звичний розпорядок і приділити собі трохи більше часу, а результат не змусить себе чекати.

Ці 7 простих дій не вимагають багато часу, проте допоможуть вам з самого ранку налаштуватись на хороший день. З часом вони увійдуть у звичку, варто лише встати трохи раніше й спробувати зробити перший крок до успішного дня.

До теми: Дізнайтесь, чи достатньо ви спите: простий тест від лікаря

Посміхнутись собі

Навіть якщо приводів для радості поки немає, все одно спробуйте стати перед дзеркалом та деякий час посміхатись собі. Зі сторони може виглядати трохи дивно, проте так ви даєте організму перші сигнали про свій хороший настрій.

Не забувайте посміхатись собі / Фото Pexels

Зробити зарядку

Необов'язково робити повноцінне тренування на годину – достатньо і 15-20 хвилин, щоб організм збадьорився і протягом дня ви почуватись краще. Фізична активність добре впливає на роботу мозку та настрій, тож навіть прогулянка пішки замість поїздки на маршрутці на роботу також дасть свої результати.

Прийняти прохолодний душ

Ще один спосіб швидко прокинутись та збадьоритись. Здається, що залізти під холодну воду зранку добровільно просто неможливо! Проте варто лише спробувати та перетерпіти кілька секунд, а потім ваш організм звикне, і ви почуватиметесь чудово.

Прийміть прохолодний душ / Фото Pexels

Написати план на день

Якщо ви не встигли зробити цього увечері, то ранок – саме час для планування свого дня. Це дозволяє розкласти усе по полицях, оціни обсяг своєї роботи й час для її виконання, зрозуміти – що у вас в пріоритеті, за що потрібно братись у першу чергу. Ви знижуєте ризик щось забути і не будете хаотично хапатись за усі завдання підряд.

Смачно поснідати

Досліджуйте нові горизонти винного світу разом з найкращими зразками українського виноробства. Обирайте вино за вашим смаком в інтернет-магазині SHABO

Як би вам не подобалось снідати зранку, проте пропускати цей прийом їжі не можна, адже це важлива частина нашого раціону. Без сніданку людина відчуває слабкість, їй важко повноцінно працювати. Обирайте каші, сири, яйця, бобові – усі ці корисні продукти дадуть вам заряд енергії та ситості на першу половину дня.

Не забувайте снідати / Фото Pexels

Прибрати за собою

Багато людей махають рукою, мовляв, не встигають зранку прибрати і тому лишають розстелене ліжко, розкидану піжаму і брудний посуд. Виділять 5 хвилин на те, щоб усунути весь цей безлад. Увечері вам удвічі приємніше було повертатись до чистого і охайного будинку, і не доведеться думати про те, що ще потрібно винести сміття, скласти речі тощо.

Послухати улюблену музику

У кожного є пісні, під які так і хочеться кинути все і почати танцювати. Саме те, що потрібно для ранкового заряду енергії! Вмикайте улюблені композиції поки готуєте їсти, миєтесь в душі, фарбуєтесь тощо і ваш настрій відразу піде вгору.

Не забудьте про музику для хорошого настрою / Фото Pexels

Помріяти

Не забудьте і про кілька хвилин тиші й спокою, адже у вічних перегонах та інформаційному потоці дуже важко почути навіть власні думки. Тому не нехтуйте можливістю зранку привести думки до ладу і просто подивитися вдалечінь з балкона чи подумати про своє майбутнє.