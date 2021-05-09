Эти 7 простых действий не требуют много времени, однако помогут вам с самого утра настроиться на хороший день. Со временем они войдут в привычку, стоит только встать немного раньше и попробовать сделать первый шаг к успешному дня.
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Улыбнуться себе
Даже если поводов для радости пока нет, все равно попробуйте стать перед зеркалом и некоторое время улыбаться себе. Со стороны может выглядеть несколько странно, однако так вы даете организму первые сигналы о своем хорошем настроении.
Не забывайте улыбаться себе / Фото Pexels
Сделать зарядку
Необязательно делать полноценную тренировку на час – достаточно и 15-20 минут, чтобы организм взбодрился, и в течение дня вы чувствовали себя лучше. Физическая активность благотворно влияет на работу мозга и настроение, поэтому даже прогулка пешком вместо поездки на маршрутке на работу также даст свои результаты.
Принять прохладный душ
Еще один способ быстро проснуться и взбодриться. Кажется, что залезть под холодную воду утром добровольно просто невозможно! Однако стоит только попробовать и потерпеть несколько секунд, а потом ваш организм привыкнет, и вы будете чувствовать себя прекрасно.
Примите прохладный душ / Фото Pexels
Написать план на день
Если вы не успели сделать этого вечером, то утро – самое время для планирования своего дня. Это позволяет разложить все по полочкам, оцени объем своей работы и время для ее выполнения, понять, что у вас в приоритете, за что нужно браться в первую очередь. Вы снижаете риск что-то забыть и не будете хаотично хвататься за все задания подряд.
Вкусно позавтракать
Как бы вам не нравилось завтракать утром, однако пропускать этот прием пищи нельзя, ведь это важная часть нашего рациона. Без завтрака человек чувствует слабость, ему трудно полноценно работать. Выбирайте каши, сыры, яйца, бобовые – все эти полезные продукты дадут вам заряд энергии и сытости на первую половину дня.
Не забывайте завтракать / Фото Pexels
Убрать за собой
Многие люди машут рукой, мол, не успевают утром убрать и поэтому оставляют разостланную кровать, разбросанную пижаму и грязную посуду. Выделяйте 5 минут на то, чтобы устранить весь этот беспорядок. Вечером вам вдвойне приятно будет возвращаться к чистому и опрятному дому, и не придется думать о том, что еще нужно вынести мусор, сложить вещи и тому подобное.
Послушать любимую музыку
У каждого есть песни, под которые так и хочется бросить все и начать танцевать. Именно то, что нужно для утреннего заряда энергии! Включайте любимые композиции пока готовите есть, моетесь в душе, краситесь т.д. и ваше настроение сразу пойдет вверх.
Не забудьте о музыке для хорошего настроения / Фото Pexels
Помечтать
Не забудьте и о нескольких минутах тишины и покоя, ведь в вечной гонке и информационном потоке очень трудно услышать даже собственные мысли. Поэтому не пренебрегайте возможностью утром привести мысли в порядок и просто посмотреть вдаль с балкона или подумать о своем будущем.