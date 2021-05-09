Эти 7 простых действий не требуют много времени, однако помогут вам с самого утра настроиться на хороший день. Со временем они войдут в привычку, стоит только встать немного раньше и попробовать сделать первый шаг к успешному дня.

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Улыбнуться себе

Даже если поводов для радости пока нет, все равно попробуйте стать перед зеркалом и некоторое время улыбаться себе. Со стороны может выглядеть несколько странно, однако так вы даете организму первые сигналы о своем хорошем настроении.

Не забывайте улыбаться себе / Фото Pexels

Сделать зарядку

Необязательно делать полноценную тренировку на час – достаточно и 15-20 минут, чтобы организм взбодрился, и в течение дня вы чувствовали себя лучше. Физическая активность благотворно влияет на работу мозга и настроение, поэтому даже прогулка пешком вместо поездки на маршрутке на работу также даст свои результаты.

Принять прохладный душ

Еще один способ быстро проснуться и взбодриться. Кажется, что залезть под холодную воду утром добровольно просто невозможно! Однако стоит только попробовать и потерпеть несколько секунд, а потом ваш организм привыкнет, и вы будете чувствовать себя прекрасно.

Примите прохладный душ / Фото Pexels

Написать план на день

Если вы не успели сделать этого вечером, то утро – самое время для планирования своего дня. Это позволяет разложить все по полочкам, оцени объем своей работы и время для ее выполнения, понять, что у вас в приоритете, за что нужно браться в первую очередь. Вы снижаете риск что-то забыть и не будете хаотично хвататься за все задания подряд.

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Вкусно позавтракать

Как бы вам не нравилось завтракать утром, однако пропускать этот прием пищи нельзя , ведь это важная часть нашего рациона. Без завтрака человек чувствует слабость, ему трудно полноценно работать. Выбирайте каши, сыры, яйца, бобовые – все эти полезные продукты дадут вам заряд энергии и сытости на первую половину дня.

Не забывайте завтракать / Фото Pexels

Убрать за собой

Многие люди машут рукой, мол, не успевают утром убрать и поэтому оставляют разостланную кровать, разбросанную пижаму и грязную посуду. Выделяйте 5 минут на то, чтобы устранить весь этот беспорядок. Вечером вам вдвойне приятно будет возвращаться к чистому и опрятному дому , и не придется думать о том, что еще нужно вынести мусор, сложить вещи и тому подобное.

Послушать любимую музыку

У каждого есть песни, под которые так и хочется бросить все и начать танцевать. Именно то, что нужно для утреннего заряда энергии! Включайте любимые композиции пока готовите есть, моетесь в душе, краситесь т.д. и ваше настроение сразу пойдет вверх.

Не забудьте о музыке для хорошего настроения / Фото Pexels

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