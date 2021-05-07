 На своей странице в Тиктоке врач Каран Радж рассказывает интересные факты о человеческом организме,  и у него уже почти 3,5 миллиона подписчиков. Там он и разместил интересное видео, в котором предложил подписчикам определить, достаточно ли они спят.

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Понять, что вам не хватает сна можно всего за несколько секунд. Врач показал несколько картинок обычной улицы, которые кажутся практически идентичными: дома, дорога, несколько человек, облака на небе, машины. Каждые 2 секунды картинки меняются, и ваша задача – заметить различия. 

Нужно найти различия между картинками / Фото ТикТок Карана Раджи

Дело в том, что у человека, который мало спит, очень снижается концентрация, ухудшается память, он становится невнимательным. Поэтому некоторые и не замечает, как меняются цвета, исчезают и появляются дома, движутся люди на картинке и тому подобное. 

Если вы не смогли пройти этот простой тест – это только первые звоночки. Врач советует обратить внимание на свой режим и если вы замечаете, что просыпаетесь только по будильнику, а днем вам нужно много кофе или энергетика, чтобы эффективно работать.

 Попробуйте и вы пройти этот тест и узнать, достаточно ли часов в сутки вы спите. 

 