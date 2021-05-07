На своей странице в Тиктоке врач Каран Радж рассказывает интересные факты о человеческом организме, и у него уже почти 3,5 миллиона подписчиков. Там он и разместил интересное видео, в котором предложил подписчикам определить, достаточно ли они спят.

Читайте также: 15 проблем, которые поймут только невысокие девушки

Понять, что вам не хватает сна можно всего за несколько секунд. Врач показал несколько картинок обычной улицы, которые кажутся практически идентичными: дома, дорога, несколько человек, облака на небе, машины. Каждые 2 секунды картинки меняются, и ваша задача – заметить различия.

Нужно найти различия между картинками / Фото ТикТок Карана Раджи

Дело в том, что у человека, который мало спит, очень снижается концентрация, ухудшается память, он становится невнимательным. Поэтому некоторые и не замечает, как меняются цвета, исчезают и появляются дома, движутся люди на картинке и тому подобное.

Исследуйте новые горизонты винного мира вместе с лучшими образцами украинского виноделия. Выбирайте вино по вашему вкусу в интернет-магазине SHABO

Если вы не смогли пройти этот простой тест – это только первые звоночки. Врач советует обратить внимание на свой режим и если вы замечаете, что просыпаетесь только по будильнику, а днем вам нужно много кофе или энергетика, чтобы эффективно работать.