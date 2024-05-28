Коханий виявився аферистом: 84-річна пенсіонерка застерігає від шахраїв на сайтах знайомств

84-річна жінка, яка вийшла заміж за свого 38-річного бойфренда з Єгипту, а невдовзі розлучилася, застерігає людей від "шахраїв і аферистів" на сайтах знайомств.

Що сталося з пенсіонеркою та як ця ситуація змінила її життя, розповідаємо далі.

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Як жінка закохалася в афериста

84-річна бабуся Айріс Джонс із Великої Британії потрапила в заголовки світових медіа після того, як у червні 2019 року закрутила роман з Мохамедом Ібрагімом. Незабаром вона вирушила до Каїра, що у Єгипті, щоб зустрітися зі своїм обранцем, а наступного року вийшла за нього заміж.

Британка не соромилась розповідати на публіку про їхнє інтимне життя, зокрема у 2021 році дала інтерв'ю для телевізійного ранкового шоу This Morning, змусивши тодішніх ведучих Холлі Віллоубі та Філіпа Скофілда сміятися.

Однак романтична історія тривала недовго. Торік Айріс оголосила, що їхні шляхи з колишнім партнером розходяться. Пенсіонерка назвала Мохамеда "злим" та схожим на "каналізаційного щура", зізнавшись, що замість нього завела собі кота. Як з’ясувалось, жінка допомагала бойфренду сплачувати борги, а також позичала йому великі суми грошей.

Тепер Джонс застерігає тих, хто знайомиться в інтернеті, не повторювати її помилок.

Жінка та її молодих хлопець / Фото Iris Jones

Попередження для всіх вразливих жінок в інтернеті, які спілкуються з шахраями, бо думають, що вони переписуються зі справжніми чоловіками на сайтах знайомств. Пам'ятайте, аферист зацікавлений лише в тому, щоб дістати своїми брудними лапами ваші гроші. Буде задобрювати тижнями, а то й місяцями, щоб досягти своїх цілей,

– розповіла британка.

Бабуся стверджує, що за останні кілька місяців стала мішенню чотирьох шахраїв, один з яких намагався виманити у неї тисячі фунтів стерлінгів.

Але цього разу ви обрали не ту жінку, бо викриття таких ось шахраїв стало моєю роботою. Обожнюю бути ляльководом та змушувати вас танцювати під мою дудку,

– додала вона.

Раніше Айріс стверджувала, що колишній коханий вкрав у неї десятки тисяч фунтів стерлінгів та навіть попросив змінити заповіт, щоб успадкувати її будинок.