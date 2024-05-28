Что произошло с пенсионеркой и как эта ситуация изменила ее жизнь, рассказываем далее.

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Как женщина влюбилась в афериста

84-летняя бабушка Айрис Джонс из Великобритании попала в заголовки мировых медиа после того, как в июне 2019 года закрутила роман с Мохамедом Ибрагимом. Вскоре она отправилась в Каир, что в Египте, чтобы встретиться со своим избранником, а в следующем году вышла за него замуж.

Британка не стеснялась рассказывать на публику об их интимной жизни, в частности в 2021 году дала интервью для телевизионного утреннего шоу This Morning, заставив тогдашних ведущих Холли Уиллоуби и Филиппа Скофилда смеяться.

Однако романтическая история длилась недолго. В прошлом году Айрис объявила, что их пути с бывшим партнером расходятся. Пенсионерка назвала Мохамеда "злым" и похожим на "канализационную крысу", признавшись, что вместо него завела себе кота. Как выяснилось, женщина помогала бойфренду платить долги, а также одалживала ему крупные суммы денег.

Теперь Джонс предостерегает тех, кто знакомится в интернете, не повторять ее ошибок.

Женщина и ее молодых парень / Фото Iris Jones

Предупреждение для всех уязвимых женщин в интернете, которые общаются с мошенниками, потому что думают, что они переписываются с настоящими мужчинами на сайтах знакомств. Помните, аферист заинтересован лишь в том, чтобы достать своими грязными лапами ваши деньги. Будет задабривать неделями, а то и месяцами, чтобы достичь своих целей,

– рассказала британка.

Бабушка утверждает, что за последние несколько месяцев стала мишенью четырех мошенников, один из которых пытался выманить у нее тысячи фунтов стерлингов.

Но в этот раз вы выбрали не ту женщину, потому что разоблачение таких вот мошенников стало моей работой. Обожаю быть кукловодом и заставлять вас танцевать под мою дудку,

– добавила она.

Ранее Айрис утверждала, что бывший возлюбленный украл у нее десятки тысяч фунтов стерлингов и даже попросил изменить завещание, чтобы унаследовать ее дом.