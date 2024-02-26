Жінка розповіла, що її 34-річний онук мав проблеми з психічним здоров'ям. Протягом останніх 10 років він боровся з депресією, але не зміг одужати.

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Зробила тату з благодійно метою

Вініфред Піннер з Бірмінгема вирішила зібрати кошти для благодійної організації з охорони психічного здоров'я Mind. До таких дій жінка вдалася після того, як її 34-річний онук Джеймі наклав на себе руки. Чоловік пішов з життя у вересні 2023 року, а вже у лютому – Вініфред вирішила зробити татуювання і зібрати кошти для благодійної організації.

98-річна бабуся поділилася, що онук мав проблеми з психічним здоров'ям – він страждав на депресію. Джеймі ділився своїми переживаннями з сім'єю, однак подолати їх не вдалося. Коли Джеймі пішов з життя, то бабусі довго думала про нього – вона хотіла залишити згадку про нього.

У перший день нового року я сиділа і думала про нього і здавалося, що він сміється з мене та жартує. Я сказала: "Так, я зроблю тату з твоїм іменем!". Я побачила, як він сміється і почула у відповідь: "Дурна стара няня!",

– розповіла Вініфред.



98-річна жінка зробила перше тату / Фото ВВС

Вона пояснила, що онуки називали її "няня Він". Вініфред розповіла, що її онучка Джемма – тату-майстер, і саме вона зробила 98-річній бабусі її перше татуювання. Жінка розповіла, що відчуття від процесу були дуже дивовижні.

"Це набагато краще, ніж я думала", – додала Вініфред.



Татуювання на згадку про онука / Фото ВВС

98-річна жінка розповіла, що татуювання, зроблене в оточенні сім'ї, зробило цей досвід особливим. Вона додала, що з іншим майстром відчувала б себе дивно. Вініфред сподівається, що ця історія надихне інших людей розповісти про своє психічне здоров'я.

Думаю про всіх людей, які зробили пожертвування, підтримали мене та сказали добрі слова. Все це допомагає,

– заявила 98-річна жінка.

До слова, після публікації своєї історії Вініфред вже зібрала понад 1000 фунтів стерлінгів для благодійної організації з охорони психічного здоров'я Mind. 98-річна жінка сподівається, що зможе зібрати ще більше благодійних внесків.