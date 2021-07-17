Американець показав тунель у своєму будинку: йому близько 150 років

Американська сім’я в Пенсільванії показала усім величезний тунель, який пролягає під їхнім будинком. Власник припускає, що його свого часу використовували раби.

Свою знахідку брат Стівен та сестра Мая показали у своєму спільному тіктоці moodycakes. Відео дуже сподобалося підписникам сім’ї: воно набрало аж 16 мільйонів переглядів! На початку ролика чоловік показав вхід у тунель: там є спеціальні двері та досить старенькі сходи.

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Перша спроба відвідати тунель закінчилася фіаско: Стівен необережно став на сходинку – і вона провалилася. На щастя, серйозно він не постраждав – лише подряпав спину.

Радий, що я йшов першим і впав саме так. Позаду мене були ще люди із маленькою дитиною. Тому нам дуже пощастило, – пояснив Стівен.

В наступному відео брат з сестрою знову пішли підкорювати печеру. Цього разу все вийшло успішно: Стівен показав, що тунель просто величезний. Туди спокійно може увійти до півсотні люди. Також він укріплений бетоном та цеглою.

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Як виглядав тунель зсередини / Скриншот тікток moodycakes

Чоловік припускає, що під їхнім будинком колись була підземна залізниця. Однак історики не погоджуються із власником. Видання Daily Dot вивчило статтю історика Джейсона Вілсона, який стверджує, що місто Гаррісбург, де проживає сім’я, колись було дуже важливим для людей, які втекли від рабства.

Тунель могли побудувати близько в 1850 році. Тоді Конгрес США ухвалив рішення про так званих рабів, які втекли. Згідно з документом навіть на територіях, де скасували рабство, можна було затримувати таких втікачів. Щоб врятуватися від цього, люди часто будували спеціальні тунелі, де переховувалися від розшуку. Це було спробою влади досягти компромісу з півднем Америки, де місцеві втрачали "робочу силу", і північчю – де не підтримували рабство.