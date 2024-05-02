Складає їй компанію: дівчина всюди носить із собою картонну копію свого коханого

Американка закохалася у чоловіка, який зараз відбуває покарання у в'язниці, тож щоб не сумувати, всюди носить із собою картонну копію свого коханого.

Як виникла незвична історія кохання, а також як на картонного хлопця дівчини реагують люди, розповідаємо далі.

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Чому дівчина носить з собою картонну копію коханого

31-річна Джейд Чіппс із США всюди носить за собою картонну копію свого коханого чоловіка Кріса, який зараз відбуває 30-річний термін ув'язнення.

Жінка розповідає, що познайомилася зі своїм партнером завдяки тюремній службі листування.

Я бачила шоу, де одна жінка розповіла про те, як вона познайомилася зі своїм чоловіком у такий незвичний спосіб, і я теж вирішила перевірити,

– ділиться вона.

Після того, як дівчина підписалася на тюремну сторінку для листування, то відразу побачила фотографію Кріса й вирішила написати йому, щоб познайомитися.

Ми переписувалися, а потім почали розмовляти телефоном. Одного дня я полетіла й зустрілася з ним особисто, а решта – це вже історія,

– каже Джейд.

Як дівчина виглядає з картонним хлопцем: дивіться фото

Її коханий зараз відбуває 31-річний термін ув'язнення за крадіжку зі зломом, а також "злив" особистих даних. Чоловік змушений провести за ґратами щонайменше ще 10 років. Утім, не все так погано: в нього є значний дохід від казино, а також власний будинок, де живе Джейд.

Коли Кріс вийде, то буде іншою людиною, проте зараз він не знає, чим міг би займатися на волі. Хоче, щоб я народила йому дитину,

– розповідає дівчина.

Пара ніколи не зустрічалась й не проводила разом час поза в'язницею. Тож, щоб хоч якось розрадити себе, Джейн всюди носить картонну копію свого бойфренда у натуральну величину.

Попросила свого друга відредагувати зображення й одягнути Кріса в гавайську сорочку, бо у мене немає жодного його селфі у повний зріст й без тюремного вбрання,

– додає американка.

Вона навіть зняла жартівливе відео про це й опублікувала його на своїй сторінці в тікток. На подив дівчини, ролик швидко став вірусним. Попри те, що авторка запису отримала чимало коментарів зі словами підтримки, вона не змогла впоратися з хвилею критики та хейту, тож вирішила видалити свій акаунт.