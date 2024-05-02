Как возникла необычная история любви, а также как на картонного парня девушки реагируют люди, рассказываем дальше.

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Почему девушка носит с собой картонную копию любимого

31-летняя Джейд Чиппс из США повсюду носит за собой картонную копию своего любимого мужа Криса, который сейчас отбывает 30-летний срок заключения.

Женщина рассказывает, что познакомилась со своим партнером благодаря тюремной службе переписки.

Я видела шоу, где одна женщина рассказала о том, как она познакомилась со своим мужем таким необычным способом, и я тоже решила проверить,

– делится она.

После того как девушка подписалась на тюремную страницу для переписки, то сразу увидела фотографию Криса и решила написать ему, чтобы познакомиться.

Мы переписывались, а потом начали разговаривать по телефону. Однажды я улетела и встретилась с ним лично, а остальное – это уже история,

– говорит Джейд.

Как девушка выглядит с картонным парнем: смотрите фото

Ее возлюбленный сейчас отбывает 31-летний срок заключения за кражу со взломом, а также "слив" личных данных. Мужчина вынужден провести за решеткой по меньшей мере еще 10 лет. Впрочем, не все так плохо: у него есть значительный доход от казино, а также собственный дом, где живет Джейд.

Когда Крис выйдет, то будет другим человеком, однако сейчас он не знает, чем мог бы заниматься на свободе. Хочет, чтобы я родила ему ребенка,

– рассказывает девушка.

Пара никогда не встречалась и не проводила вместе время вне тюрьмы. Поэтому, чтобы хоть как-то утешить себя, Джейн повсюду носит картонную копию своего бойфренда в натуральную величину.

Попросила своего друга отредактировать изображение и одеть Криса в гавайскую рубашку, потому что у меня нет ни одного его селфи в полный рост и без тюремного наряда,

– добавляет американка.

Она даже сняла шуточное видео об этом и опубликовала его на своей странице в тикток. К удивлению девушки, ролик быстро стал вирусным. Несмотря на то, что автор записи получила немало комментариев со словами поддержки, она не смогла справиться с волной критики и хейта, поэтому решила удалить свой аккаунт.