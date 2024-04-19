Что повлекло забавное недоразумение, а также какую часть тела подписчики девушки приняли за ребенка, рассказываем далее.

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Как через оптическую иллюзию девушку начали поздравлять с первенцем

Студентка Ребекка Макгонигл из Великобритании получила ряд поздравлений от друзей и знакомых после того, как опубликовала на своей странице в инстаграм селфи, на котором ее колено имеет такой вид, будто это головка младенца, а белая юбка похожа на одеяло.

25-летняя Ребекка, которая пишет докторскую диссертацию по химии, призналась, что была крайне удивлена, когда увидела такую реакцию от своих подписчиков. Один из ее бывших бойфрендов, 31-летний Нил Питман, даже написал: "Блин, какого черта".

Девушка объяснила, что сделала фотографию в воскресенье, 14 апреля. Она сидела в своей комнате, подтянув ноги к груди. Интересный ракурс и освещение создали оптическую иллюзию, которая многих ввела в заблуждение.

Как выглядит оптическая иллюзия: смотрите фото

Я тебя очень люблю, но в твоем посте в инстаграм мне показалось, что твое колено – это голова ребенка, а юбка похожа на одеяло,

– написал один из друзей Ребекки.

Сначала британка была обескуражена комментариями, ведь не хотела, чтобы ее семья увидела это и начала волноваться, но в конце концов решила сохранить пост, поскольку курьезная ситуация показалась ей очень забавной.

Это – колено,

– написала девушка в комментариях и добавила, что сделала два дубля, прежде чем опубликовать снимок.

Резонансный пост британки собрал сотни тысяч просмотров и лайков.