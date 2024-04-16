Историю знакомства и отношений девушки со странным мужчиной, а также то, что она делала, когда обнаружила, что ее знакомый не придет, рассказываем дальше.

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Что пошло не так со свиданием девушки

23-летняя модель Ривер Блейк отправилась из Лафайета (Луизиана, США) в Рапид-Сити (Южная Дакота), чтобы встретиться с мужчиной, с которым она общалась три года через интернет, но он не появился на свидание.

Девушка преодолела 1151 милю (1852 километров), пролетев через всю страну ради мужчины, которого никогда раньше не видела. У американки был билет в один конец. По ее словам, восьмичасовой перелет был оплачен ее кавалером, но после того, как он не появился, Ривер пришлось заплатить 1290 долларов (чуть больше 51 тысячи гривен), чтобы покрыть стоимость ночлега и купить билет домой на следующий день.

С тех пор девушка с ним не общалась и пообещала в дальнейшем сосредоточиться только на своей карьере.

Я провела в аэропорту три-четыре часа, бегая кругами, а когда поняла, что он за мной не приедет, уехала. Я забронировала номер в отеле Hilton на две ночи, познакомилась с милым парнем через подругу, и он показал мне город. Это, конечно, до сих пор больно. Он очень сильно меня обидел, но я смогла осмотреть некоторые достопримечательности,

– рассказала модель.

Как выглядит девушка: смотрите фото

Ривер начала общаться с мужчиной, к которому отправилась, в 2019 году. Он говорил ей, что заметил ее модельную внешность и считает ее красивой. У пары оказалось много общего. Страсть к выставкам грузовиков и работа в социальных сетях на полную ставку дала им много поводов для разговоров.

Несмотря на то, что они жили в разных штатах, пара общалась почти ежедневно в течение нескольких лет, у них было много общих друзей, что заставило Ривер поверить в то, что он тот самый.

Мы общались в FaceTimе каждый вечер, но наши отношения были какими-то странными – будто не совсем обычными. Иногда он исчезал на некоторое время, а потом появлялся снова, будто ничего не произошло,

– поделилась американка.

9 февраля 2024 года спутник Ривер неожиданно рассказал ей, что строит дом и хочет, чтобы она приехала и помогла ему его украсить. Он оплатил ее билет на самолет, и 17 февраля девушка с тремя пересадками добралась до Рапид-Сити, где и жил ее знакомый. Ее спутник прислал ей сообщение, что он еще собирается, и не выехал в аэропорт.

Служба безопасности аэропорта постоянно проверяла, все ли со мной в порядке, и я хотела остаться на случай, если он действительно появится. Он прислал мне фотографию, сказав, что уже точно в пути. Но я обратила внимание на дорожные знаки, которые показывали, что он едет на запад, а я была на востоке. Я поняла, что он должен ехать в противоположном направлении, и написала: "Не думаю, что ты действительно собираешься меня забрать". Он ничего не ответил, и с тех пор мы не общались,

– добавила девушка.

Ривер прождала в аэропорту до семи вечера, а потом осталась в местном отеле Hilton. На следующий день она отправилась домой.