Історію знайомства та стосунків дівчини з дивним чоловіком, а також те, що вона робила, коли виявила, що її знайомий не прийде, розповідаємо далі.

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Що пішло не так з побаченням дівчини

23-річна модель Рівер Блейк вирушила з Лафайєта (Луїзіана, США) до Рапід-Сіті (Південна Дакота), щоб зустрітися з чоловіком, із яким вона спілкувалася три роки через інтернет, але він не з'явився на побачення.

Дівчина подолала 1151 милю (1852 кілометрів), пролетівши через усю країну заради чоловіка, якого ніколи раніше не бачила. В американки був квиток в один кінець. За її словами, восьмигодинний переліт був оплачений її кавалером, але після того, як він не з'явився, Рівер довелося заплатити 1290 доларів (трохи більше ніж 51 тисячу гривень), щоб покрити вартість ночівлі та купити квиток додому наступного дня.

Відтоді дівчина з ним не спілкувалася та пообіцяла надалі зосередитися тільки на своїй кар'єрі.

Я провела в аеропорту три-чотири години, бігаючи колами, а коли зрозуміла, що він за мною не приїде, поїхала. Я забронювала номер у готелі Hilton на дві ночі, познайомилася з милим хлопцем через подругу, і він показав мені місто. Це, звісно, досі боляче. Він дуже сильно мене образив, але я змогла оглянути деякі визначні пам'ятки,

– розповіла модель.

Як виглядає дівчина: дивіться фото

Рівер почала спілкуватися з чоловіком, до якого вирушила, у 2019 році. Він говорив їй, що помітив її модельну зовнішність і вважає її красивою. В пари виявилося багато спільного. Пристрасть до виставок вантажівок і робота в соціальних мережах на повну ставку дала їм багато приводів для розмов.

Попри те, що вони жили в різних штатах, пара спілкувалася майже щодня протягом кількох років, у них було багато спільних друзів, що змусило Рівер повірити в те, що він той самий.

Ми спілкувалися у FaceTimе щовечора, але наші стосунки були якимись дивними – ніби не зовсім звичайними. Іноді він зникав на деякий час, а потім з'являвся знову, ніби нічого не сталося,

– поділилася американка.

9 лютого 2024 року супутник Рівер несподівано розповів їй, що будує дім і хоче, щоб вона приїхала й допомогла йому його прикрасити. Він оплатив її квиток на літак, і 17 лютого дівчина з трьома пересадками дісталася до Рапід-Сіті, де й жив її знайомий. Її супутник надіслав їй повідомлення, що він ще збирається, і не виїхав в аеропорт.

Служба безпеки аеропорту постійно перевіряла, чи все зі мною гаразд, і я хотіла залишитися на випадок, якщо він дійсно з'явиться. Він надіслав мені фотографію, сказавши, що вже точно в дорозі. Але я звернула увагу на дорожні знаки, які показували, що він їде на захід, а я була на сході. Я зрозуміла, що він має їхати в протилежному напрямку, і написала: "Не думаю, що ти справді збираєшся мене забрати". Він нічого не відповів, і відтоді ми не спілкувалися,

– додала дівчина.

Рівер прочекала в аеропорту до сьомої вечора, а потім залишилась у місцевому готелі Hilton. Наступного дня вона вирушила додому.