Змушена користуватись вологими серветками: як живе дівчина з алергією на воду

У 22-річної Лорен Монтефуско зі США алергія на воду. Будь-який контакт з нею завдає дівчині страждань.

Як вона дає собі раду з цією проблемою та чим замінила водні процедури, розповідаємо далі.

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Як дівчина обходиться без води

22-річна Лорен Монтефуско з Південної Кароліни, що в США, страждає на вкрай рідкісне захворювання – аквагенну кропив'янку, тобто алергію на воду. Її діагноз вважається унікальним, позаяк у медичній літературі описано лише 37 подібних випадків.

Контакт із водою, зокрема під час гігієнічних процедур, викликає у Лорен нестерпний свербіж, що може тривати до години. Окрім того, біль та висипання спричиняє незначне переохолодження під час переодягання та механічне подразнення шкіри від гоління.

Таке відчуття, ніби свербить глибоко під шкірою. Намагаюся не чухатися, але нічого не можу вдіяти. Іноді дряпаю себе, щоб завдати ще більшого болю й не відчувати подразнення,

– розповідає американка.

Перші симптоми дівчина помітила у 12-річному віці, але з часом стан лише погіршувався. Точний діагноз вдалось встановити через три роки, коли вона вирішила звернутися за допомогою до медиків.

Як виглядає дівчина, що має алергію на воду: дивіться фото

На жаль, повністю вилікувати аквагенну кропив'янку наразі неможливо, тож Лорен намагається мінімізувати дискомфорт, зводячи контакти з водою до мінімуму.

Я пробувала митися ганчіркою, але вода все одно викликає алергію. Єдиний надійний спосіб – використовувати вологі серветки для тіла. Однак я відчуваю огиду через те, що не можу прийняти душ,

– каже вона.

Лорен знайшла підтримку в онлайн-спільноті людей з аналогічними проблемами – це значно допомогло їй в психологічному плані. За словами дівчини, тепер вона почувається трохи краще.