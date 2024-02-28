Як живе вже доросла дівчина, що вважає себе собакою, та як до таких її проявів ставиться оточення, розповідаємо далі.

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Як живе дівчина, що вважає себе собакою

21-річна Дженна зі США просить свого хлопця, Лоренцо, вигулювати її як собаку в парку на повідці й кидати фрисбі, щоб вона ловила його ротом. Дівчина веде спосіб життя домашньої тварини й не звертає уваги на людей, які не розуміють її. Про це вона розповіла в інтерв'ю каналу YouTube "Love Don't Judge".

Жінка, якій подобається прикидатися собакою, змушує свого бойфренда "вигулювати" її в громадських місцях. 21-річна Дженна почала прикидатися цуценям ще в дитинстві й каже, що так і не змогла від цього відвикнути.

Я просила маму пограти зі мною і з собаками, щоб я стала однією з них. Мої батьки завжди запитували, коли я вже зможу відпустити це, але я так і не змогла,

– розповідає американка.

Тепер вона веде "щенячий" спосіб життя разом зі своїм 30-річним бойфрендом Лоренцо, якому подобається її здатність приймати себе такою, яка вона є.

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Ці ігри дуже важливі в моїх стосунках. Саме в цьому полягає моя мова кохання,

– додала вона.

Однак не всі розуміють, чому вона повзає навкарачки. Дівчина зізналася, що часто чує багато неприємних слів за те, що прикидається собакою. Однак це не хвилює її хлопця Лоренцо.

Коли ми перебуваємо на публіці, іноді це може бути трохи ніяково. Але є і більш дивні речі. Дівчина, яка прикидається собакою – це не найдивніша річ. Я не знаходжу це страшним,

– сказав він.

Пояснюючи, чому їй так подобаються "щенячі ігри", Дженна каже, що їй подобається безтурботне ставлення собак до світу і те, що за них роблять вибір. Вона виходить на прогулянку на повідці, спить у своїй клітці та гавкає у відповідь на вимоги "господаря".

Однак після того, як дівчина розповіла про свій спосіб життя, вона зіткнулася з негативною реакцією користувачів соціальних мереж, які стверджують, що вона "ненормальна".