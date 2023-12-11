Хто саме потрапив до будинку жінки та опинився на святковому дереві, а також, як вдалося позбулася неочікуваного гостя, розповідаємо далі.

До теми Жінка була шокована, коли побачила на своїй ялинці "сюрприз": що опинилося у її домі

Як пташеня опинилося на ялинці

Нещодавно родина, що мешкає в американському штаті Кентуккі, вирішила поставити ялинку. Щороку вони разом вибирають своє святкове дерево, але цього разу до ялинки отримали ще й невеликий "сюрприз".

Сім'я поставила різдвяне дерево у своїй вітальні та прикрасила його. Однак через чотири дні вони помітили, що на ялинці заховався незвичний гість – совеня.

У мене є три собаки, ми постійно користуємося цією кімнатою, дивимося тут телевізор, поруч кухня, але не було жодної ознаки, що на дереві хтось є,

– розповіла власниця будинку Мішель.

Помітити совеня вдалося лише коли у домі очищали килими. Боббі Хейз, який це робив, пояснив, що він підключав до мережі обладнання, коли побачив сову, що сидить на нижній гілці дерева.

Вона заповзла далі. Знадобилося кілька хвилин, щоб знову її відшукати,

– каже він.

Чоловік схопив маленьку пташку, сфотографував її біля дерева та надіслав власниці будинку Мішель. Жінка спочатку подумала, що він тримає в руках опудало або прикрасу.

Совеня було тихим і не пручалося / Фото FOX 56 News

Мішель була приголомшена і шокована, коли зрозуміла, що на її ялинці була справжня сова.

Вона зізналася, що добре те, що саме Боббі знайшов тварину, бо сама б Мішель втекла, якби зіткнулася віч-на-віч із птахом.

У результаті чоловік виніс сову на задній двір будинку і дозволив їй літати на волі.

