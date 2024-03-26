Як Анастасія Покрищук виглядає без макіяжу та яким чином косметика змінює її неординарну зовнішність, розповідаємо далі.

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Як виглядає українка з найбільшими вилицями у світі

Українка Анастасія Покрищук, яка є володаркою найбільших вилиць у світі, показала, який вигляд має без макіяжу і після того, як над її обличчям попрацював візажист. Відео з перевтіленням жінка опублікувала на своїй сторінці в інстаграм.

На ролику, який блогерка опублікувала до того, як з нею почав працювати візажист, одразу впадають у вічі виразні вилиці та пухкі губи Анастасії. Модель не посоромилася показати підписникам і умовні недоліки образу без макіяжу. Так, на видно навіть блиск на обличчі жінки.

Макіяж українці робив візажист Єгор Андрюшин. Для Анастасії він вибрав блискучі тіні яскравого малинового кольору і підкреслив вилиці своєї моделі великою кількістю хайлайтера.

Брови візажист вирішив зробити природними та намалював їх лише трохи більш виразними, додаючи тіні. Пухкі губи блогерки Андрюшин натомість підкреслив помадою в нюдовому відтінку.

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У коментарях до короткого відеоролика, в якому Анастасія показала своє перевтілення підписники здебільшого робили моделі компліменти. Однак були й ті, кого збентежив образ жінки.

Додамо, що Анастасії Покрищук 36 років. Жінка живе в Києві. У соціальних мережах вона стала популярною завдяки косметичним операціям, які трансформували її зовнішність. У розмові з журналістами Daily Mail Анастасія стверджувала, що під ніж пластичного хірурга вона лягла за власним бажанням, а не для когось іншого.