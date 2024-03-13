Коштують тисячі фунтів: жінка несподівано дізналась, що носить справжні коштовності
Джерело:Daily Mail
В Англії жінка раптово дізналася, що її старі прикраси коштують тисячі фунтів. Вона принесла ювелірні вироби на телевізійне шоу.
Як жінці пощастило мати унікальні прикраси та в яку вартість їх оцінили експерти, розповідаємо далі.
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Як жінка дізналася, що має вдома справжні коштовності
Учасниця британського антикварного роуд-шоу несподівано дізналась, що прикраси, які вона успадкувала від покійної свекрухи, виявились коштовними та оцінюються у тисячі фунтів стерлінгів.
Як з’ясувалось, браслет гості телевізійної студії був виготовлений із чистого золота ще в 1974 році невідомим майстром з клеймом CJ. На ювелірному виробі чудово виблискують діаманти та сапфіри. Окрім цього, жінка продемонструвала й каблучку, що йшла у комплекті.
Як виглядають коштовні прикраси: дивіться відео
Експертка Джоанна Харді була вражена цінними експонатами. За її словами, каблучка може коштувати на аукціоні близько 2 тисяч фунтів стерлінгів (98 тисяч гривень), а за сам браслет колекціонери віддадуть близько 8 тисяч (392 тисяч гривень).
Я оцінюю багато прикрас, але дуже мало речей, які дійсно змушують моє серце посміхатися. Це один з таких випадків,
– зазначила Джоанна.
Гостя антикварного шоу була настільки вражена цими цифрами, що їй відняло мову. За словами жінки, її свекруха Одрі була дружиною мера міста Файлд у Ланкаширі й з самого дитинства обожнювала прикраси.
Тепер жінка планує носити дорогоцінності з великою гордістю так часто, як тільки зможе.