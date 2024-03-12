Яка історія найстарішої записки у пляшці та про що йшлося у сторічному листі, розповідаємо далі.

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Як пара виявила найстаріше послання в пляшці

Найстаріше у світі послання в пляшці сім'я виявила через майже 132 роки після того, як воно було викинуто в море. У 2018 році мешканка Перта Тоня Іллман натрапила на пляшку під час прогулянки піщаними дюнами на віддаленому пляжі в Західній Австралії.

Її чоловік Кім розповів тоді журналістам, що вони знайшли всередині папір, але й гадки не мали, що це таке, доки не принесли його додому і не висушили в духовці. Він додав, що дружина знайшла пляшку і подумала, що вона стане гарним доповненням до її книжкової полиці.

Тоня побачила на землі купу сміття і вирішила допомогти зібрати його,

– розповідав містер Іллман в інтерв'ю BBC.

Взявши пляшку додому, подружжя висушило записку в духовці й незабаром виявило, що лист було датовано 12 червня 1886 року, його скинули з німецького корабля "Пола" в рамках експерименту з вивчення океанських і морських шляхів, який проводила Німецька військово-морська обсерваторія.

Листа відправили ще у 1886 році / Фото KYMILLMAN.COM

Тоня спробувала розв'язати мотузку навколо паперу, але вона виявилася досить крихкою. Ми взяли його додому і поклали в духовку на п'ять хвилин, щоб прибрати вологу. Потім ми розгорнули його і побачили надрукований напис. Ми не змогли розгледіти чорнило, написане від руки, але побачили надруковане повідомлення, в якому читача просили зв'язатися з німецьким консульством, коли він знайде записку,

– сказав чоловік.

Експерти підтвердили справжність цікавої знахідки після того, як подружжя віднесло її фахівцям з Музею Західної Австралії. Доктор Росс Андерсон сказав, що після консультацій з колегами з Німеччини та Нідерландів, вони підтвердили походження записки.

Неймовірно, але в результаті архівних пошуків у Німеччині був знайдений оригінал метеорологічного журналу з корабля, і в ньому був запис за 12 червня 1886 року, зроблений капітаном, у якому йшлося про викинуту за борт пляшку для дрейфу. Дата і координати точно збігаються з тими, що вказані в повідомленні на пляшці,

– додав фахівець.

До цієї знахідки рекорд Гіннесса щодо найстарішого послання в пляшці становив 108 років від моменту відправлення і до його виявлення.