Раніше ковтала мечі: як артистка цирку стала працівником пансіонату – дивовижна історія

Даніелла Мартін відома як Даніела Д’Вілль – артистка цирку, танцівниця та володарка 7 рекордів Гіннеса. Тепер вона організовує розваги для мешканців будинку по догляду.

Джерело: Care Home Professional

Перейти від ковтання мечів та чарівних змій до піклування про людей похилого віку Даніеллу змусила пандемія.

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Як усе було

Лондонська прима циркового шоу залишилася без роботи і джерела доходу, коли через карантин усі розважальні заклади закрили. Пошуки нового місця праці привели Даніеллу до Центру опіки та відпочинку The Old Downs в англійському графстві Кент.

Насправді я навіть не підозрювала, що така робота існує, поки не знайшла її в інтернеті. Прочитавши більше про неї, я зрозуміла наскільки я для неї підходжу. Моя попередня роль і організація свят у пансіонаті – це різні роботи в одному сенсі, але водночас подібні. В обох випадках ви хочете викликати у людей посмішку,

– розповіла Даніелла.

Використовуючи свої таланти та досвід, артистка створює захоплюючі заходи для своєї нової аудиторії. Вона зізнається, що отримує багато задоволення від роботи, про яку колись навіть не здогадувалася.



Артистка цирку створює свято у будинку для догляду / Фото Nellsar



Артистка цирку створює свято у будинку для догляду / Фото Nellsar



Артистка цирку створює свято у будинку для догляду / Фото Nellsar

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