Даниэлла Мартин известна как Даниэла Д’Вилль – артистка цирка, танцовщица и обладательница 7 рекордов Гиннеса. Теперь она организовывает развлечения для жителей дома по уходу.

Источник: Care Home Professional

Перейти от глотания мечей и волшебных змей к заботе о престарелых Даниэллу заставила пандемия.

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Как все было

Лондонская прима циркового шоу осталась без работы и источника дохода, когда из-за карантина все развлекательные заведения закрыли. Поиски нового места работы привели Даниэллу в Центр опеки и отдыха The Old Downs в английском графстве Кент.

На самом деле я даже не подозревала, что такая работа существует, пока не нашла ее в интернете. Прочитав больше о ней, я поняла насколько я для нее подхожу. Моя предыдущая роль и организация праздников в пансионате – это разные работы в одном смысле, но в то же время подобные. В обоих случаях вы хотите вызвать у людей улыбку,

– рассказала Даниэлла.

Используя свои таланты и опыт, артистка создает увлекательные мероприятия для своей новой аудитории. Она признается, что получает много удовольствия от работы, о которой когда-то даже не догадывалась.



Артистка цирка создает праздник в доме по уходу / Фото Nellsar



Артистка цирка создает праздник в доме по уходу / Фото Nellsar



Артистка цирка создает праздник в доме по уходу / Фото Nellsar

Цирковые шоу Даниэлы Д'Вилль: смотрите видео артистки