Портрет зник з поля зору після віденської виставки 1925 року. Відтоді його місцеперебування було невідоме, про нього нагадувала лише чорно-біла фотографія. Як вдалося розшукати твір мистецтва, розповідаємо далі.

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Як вдалося розшукати зниклий шедевр

Одна сім'я з Відня виявила, що картина, яка зберігалася у них з 1960-х років, є зниклим шедевром знаменитого австрійського художника Густава Клімта. Полотно оцінюють у 42 мільйони фунтів стерлінгів.

"Портрет фройляйн Лізер" є однією з останніх робіт знаменитого австрійського художника. Картину було виявлено майже через 100 років після того, як її бачили востаннє.

Твір мистецтва знову з'явився на світ після того, як власник (ім'я, якого не називають) звернувся за юридичною консультацією до юриста та експерта з художнього права Ернста Плоїла, перш ніж успадкувати його. Історія того, як сім'я придбала картину, залишається загадкою, попри ретельне дослідження.

Твір зберігся в ідеальному стані / Фото AFP

Свого часу картину замовила багата єврейська сім'я. Написав її Клімт 1917 року, лише за рік до своєї смерті. Востаннє шедевр бачили на віденській виставці 1925 року. Відтоді її місцеперебування було невідоме, про неї нагадувала лише чорно-біла фотографія. За знімком було встановлено, що Генрієтта Лізер була останньою власницею картини. Вона залишалася у Відні, попри нацистську появу, і трагічно загинула в Освенцимі 1943 року.

Портрет зник з поля зору громадськості після віденської виставки 1925 року. Нещодавно він був представлений публіці вперше з того часу.

У нас є розрив між 1925 і 1960-ми роками,

– сказав юрист.

Він наголосив, що вони не знайшли жодних доказів того, що цей твір був розграбований, вкрадений або насильно захоплений до або під час Другої світової війни.

За словами чоловіка, на "абсолютно незайманому" зворотному боці картини немає ні штампів, ні наклейок, нічого. Він зазначив, що залишається незрозумілим, як сім'я нинішнього власника отримала її у спадок.

Твір мистецтва буде виставлено у Великій Британії, Швейцарії, Німеччині та Гонконзі, перш ніж 24 квітня його продадуть на аукціоні від імені нинішнього власника і законних спадкоємців сім'ї Лізер.