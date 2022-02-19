Барбі великого розміру: як смілива красуня любить себе та експериментує з одягом

Зайва вага ніяк не обмежує цю дівчину, вона сміливо експериментує з відвертими образами у стилі Барбі і любить себе.

Якщо ви досі, дивлячись у дзеркало, бачите якісь недоліки, то варто забути про все і брати приклад з цієї сміливої дівчини. Вона прийняла та полюбила себе і ділиться сміливими фото у соцмережах.

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Смілива красуня

22-річна Кейтлан Реддінг вирішила кинути виклик усім своїм хейтерам та почала публікувати фото яскраві фото у соцмережах. Дівчина полюбляє відверті мінісукні з вирізами і втомилась приховувати свою фігуру за великим одягом. Вона вважає, що ніхто не має права осуджувати її за те, що вона носить. Тож на своєму прикладі вона демонструє, що будь-якій фігурі дозволена відвертість.

Нещодавно її фото опублікувала низка брендів одягу з мережі, але після цього на дівчину обвалився ще більший шквал образ. Тоді Кейтлан вирішила змінити підхід до себе та своєї зовнішності.

Я дуже пишаюся тим, хто я є, і я не буду ховатися, тому що люди хочуть соромити мене за мій розмір. Коли великий бренд ділиться фотографією, на якій я вдягаю їхнє вбрання, я щаслива і відчуваю себе впевнено, і я так пишаюся цим,

– пише дівчина.



Кейтлан любить себе / Фото з інстаграму

Вона зізнається, що коментарі засмучують її, адже дехто навіть звинувачує її у пропагуванні ожиріння, проте вона вчиться закривати на це очі та акцентує лише на позитиві. До того ж дівчину підтримує її наречений, з яким вони заручені. Молоді люди познайомились, коли їм було по 15, а весілля планують у 2024 році.

Сему важче сприймати коментарі, ніж мені. Він від природи захищає мене, що дуже мило. Так, коли ми зустрілися, я була стрункішою, але Сем любить мене за мене, незалежно від мого розміру,

– розповідає Кейтлан.



Коханий підтримує Кейтлан / Фото з інстаграму