Якщо сьогоднішній день не тішить веселими подіями чи гарним настроєм, спішимо це виправити. У матеріалі 24 каналу ділимось кумедною фотодобіркою з курйозними ситуаціями, у які потрапляли дітлахи.

Цікаво 11 людей, які потішили співробітників веселими витівками: кумедні фото

10 кумедних ситуацій, у яких опинились діти

Перше знайомство з коровою пройшло вдало.



Знайомство з твариною / Фото Reddit

Випадковості не випадкові: малюк насмішив батьків своїм бажанням читати.



Малюк читав книгу / Фото Reddit

Головне – вміти зловити на камеру вдалий момент. Дівчина дуже впевнено годувала птахів.



Зловили кадр / Фото Reddit

Це один з небагатьох малюків, який не любить Санту.



Не любить Санту / Фото Reddit

Дуже схожі "члени сім'ї".



Які серйозні / Фото Reddit

Сон за розкладом: казкова героїня Попелюшка ані трохи не вразила дівчинку.



Попелюшка не здивувала / Фото Reddit

Шопінг з дітьми куди веселіший.



Кумедний шопінг / Фото Reddit

Малюк був чимось ну дуже здивований.



Здивуванню немає меж / Фото Reddit

Не надто задоволений іменинник: здається, хлопчику не дуже до вподоби такий формат святкування.



Не сподобалось святкування / Фото Reddit

Дівчинка вирішила допомогти скульптурі прочитати книгу.



Вчить скульптуру читати / Фото Reddit

