Если сегодняшний день не радует веселыми событиями или хорошим настроением, то спешим это исправить. В материале 24 канала делимся забавной фотоподборкой с курьезными ситуациями, в которые попадали дети.

Интересно 11 людей, которые порадовали сотрудников веселыми выходками: забавные фото

10 забавных ситуаций, в которых оказались дети

Первое знакомство с коровой прошло успешно.


Знакомство с животным / Фото Reddit

Случайности не случайны: малыш насмешил родителей своим желанием читать.


Малыш читал книгу / Фото Reddit

Главное – уметь поймать на камеру удачный момент. Девушка очень уверенно кормила птиц.


Поймали кадр / Фото Reddit

Это один из немногих малышей, не любящий Санту.


Не любит Санту / Фото Reddit

Очень похожи "члены семьи".


Какие серьезные / Фото Reddit

Сон по расписанию: сказочная героиня Золушка ничуть не поразила девочку.


Золушка не удивила / Фото Reddit

Шоппинг с детьми куда веселее.


Забавный шоппинг / Фото Reddit

Малыш был чем-то очень удивлен.


Удивлению нет предела / Фото Reddit

Не очень доволен именинник: кажется, мальчику не очень нравится такой формат празднования.


Не понравилось празднование / Фото Reddit

Девочка решила помочь скульптуре прочесть книгу.


Учит скульптуру читать / Фото Reddit