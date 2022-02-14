Батько довів дочку до сліз на її весіллі: відмовився з нею сфотографуватися

Користувачі Reddit жорстко розкритикували батька за те, що він не захотів зробити спільне фото з дочкою, яка виходила заміж. Причина обурила тисячі людей.

У дописі на розважальному порталі Reddit наречена розповіла всю історію. Рідний тато відмовився сфотографуватися, бо це обурило б його нову дружину.

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Наречена думає, що занадто жорстко відреагувала на вчинок тата

Авторка пояснила, що батьки ще давніше розлучилися і не сильно ладнають один з одним. Попри це, вона запросила на весілля як маму з її новим чоловіком, так і батька з новою дружиною.

Все було цілком спокійно, доки дочка не попросила обох сфотографуватися разом з нею. В цей момент дружина батька просто "вибухнула", бо не хотіла, щоб він був на одному фото з колишньою. Це нібито "неповага до її шлюбу".

"Моєму вітчиму було все одно, бо у нього не темперамент маленької дитини. І мама була готова це зробити. Мій батько, навпаки, підтримав свою дружину. Я сказала йому, що це всього лиш одне фото на згадку про весілля. Він ж відповів, що любить мене. Але це не сподобається його дружині, тому не зможе зробити спільне фото", – написала авторка.

Батько не захотів зробити спільне фото з дочкою та колишньою дружиною / Фото Unsplash

Наречена настільки засмутилася, що попросила батька піти з весілля. Вже наступного дня він зі сльозами на очах зателефонував й спробував владнати ситуацію.

Я сказала, що в нього є ще одна дочка (дитина мачухи), тому у нього досі є шанс відвідати весілля дочки. Він ж відповів, що мене неможливо замінити, й був готовий зробити все, щоб залагодити ситуацію, – зазначила наречена.

Дівчина не впевнена, чи варто було виганяти батька з весілля через таку проблему. Утім, люди вважають, що авторка все правильно зробила: