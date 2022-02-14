В посте на развлекательном портале Reddit невеста рассказала всю историю. Родной папа отказался сфотографироваться, потому что это возмутило бы его новую жену.

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Невеста думает, что слишком жестко отреагировала на поступок папы

Авторша объяснила, что родители развелись и не сильно ладят друг с другом. Несмотря на это, она пригласила на свадьбу как маму с ее новым мужем, так и отца с новой женой.

Все было совершенно спокойно, пока дочь не попросила обоих сфотографироваться вместе с ней. В этот момент жена отца просто "взорвалась", ибо не хотела, чтобы он был на одном фото с бывшей. Это будто бы "неуважение к ее браку".

"Моему отчиму было все равно, потому что у него не темперамент маленького ребенка. И мама была готова сделать это. Мой отец, напротив, поддержал свою жену. Я сказала ему, что это всего лишь одно фото в память о свадьбе. Он ответил, что любит меня. Но это не понравится его жене, поэтому не сможет сделать общее фото", – написала авторша.

Отец не захотел сделать совместное фото с дочерью и бывшей супругой / Фото Unsplash

Невеста настолько расстроилась, что попросила отца уйти со свадьбы. Уже на следующий день он со слезами на глазах позвонил по телефону и попытался уладить ситуацию.

Я сказала, что у него есть еще одна дочь (ребенок мачехи), поэтому у него до сих пор есть шанс посетить свадьбу дочери. Он ответил, что меня невозможно заменить, и был готов сделать все, чтобы уладить ситуацию, – отметила невеста.

Девушка не уверена, стоило ли выгонять отца со свадьбы из-за такой проблемы. Впрочем, люди считают, что авторша все правильно сделала: