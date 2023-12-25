Парфуми, сироватки та інші доглядові засоби – чудові подарунки для тих, хто стежить за собою. Далі детальніше поговоримо про конкретні приклади.

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Revitalash

Цей засіб допомагає швидко відпустити брови та вії. Але не всі знають про засоби для волосся, які випускає бренд. Втім, вони заряджені тією самою силою, що принесла Revitalash світову славу, та діють швидко і помітно. Даруйте їх тим, хто живе мрією про розкішне волосся.

Medik8

Нічний інтенсивний засіб для догляду за шкірою містить retinil retinoate, форму ретинолу, яка швидко засвоюється шкірою та дозволяє мінімізувати подразнення, які майже неминучі при застосуванні ретиноїдів. Retinil retinoate у 8 разів потужніший і діє в 11 разів швидше ретинолу. Варто зазначити, що він коштує доволі дорого, однак результат виправдовує ціну.

Nicolas Degennes

Ніколя Деженн запустив власний бренд свічок, і вони настільки гарні, наскільки тільки можуть бути гарними парфумовані витвори мистецтва. Над композиціями працює майстер-парфумер Франсуа Демаші. Вони сміливі, небанальні, але при цьому конвенційно красиві. Аромат відчутний в повітрі, навіть якщо свічку не запалювати.

Maria Galland

Постійний стрес та недосипання сповільнюють вироблення колагену, яке і без того зменшується з віком. Як наслідок, шкіра втрачає пружність і природне сяйво. Сироватка Lumin’Éclat містить екстракт графської стопелюсткової троянди, який заспокоює чутливу шкіру, а також природну полігідрокислоту глюконолактон, яка очищає пори.

Важливо обирати такі засоби, які підійдуть тому, кому ви хочете зробити подарунок, тому краще запитати у людини прямо, щоб подарунок точно приніс радість.