Без дієт чи переїдань: як змінити своє ставлення до їжі – 5 корисних порад від тренерки

Неправильні харчові звички – це поширена проблема. Ми боїмося певних продуктів, щоб не набрати зайву вагу, або ж заїдаємо смаколиками стрес. Тренерка Юлія Богдан розповідає, як налагодити стосунки з їжею і ставитись до неї простіше.

Джерело: інстаграм-сторінка Юлії Богдан

Фітнес-тренерка Юлія Богдан поділилась з читачами правилами харчування, яких дотримується її родина. Разом з чоловіком вони бачать у їжі енергію для тіла та розуму, а ще – насолоду від подачі та поєднання смаків.

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Вона вважає, що перетворювати їжу на культу – вкрай неправильно.

Ми думаємо про їжу, боїмося її, наповнюємо їжею весь свій вільний час і водночас боремося з нею і хочемо суворих обмежень. Мені здається, все набагато простіше,

– зізнається Юлія Богдан

Повноцінно харчуватись

Це означає, що як мінімум 80% вашого харчування мають становити корисні продукти. Їжте багато овочів та фруктів, пийте багато води та тримайте баланс білків, жирів та вуглеводів у своїх прийомах їжі.

Не заїдати стреси

З'їсти відро морозива після сварки з коханим? Як знайомо багатьом. Проте варто знайти собі заняття, у яке ви зможете виливати весь свій негатив або просто заспокоюватись. Тренерка зізнається, що знайшла для себе чайні церемонії та йогу як спосіб справлятись зі стресом. Добре також працюють фізичні навантаження.

Тренування відмінний спосіб перевести енергію з розуму і емоційного центру в фізичне. Свого роду заземлити себе в тілі, і знизити рівень стресу,

– розповідає Юлія Богдан

Будь-яка фізична активність – хороший спосіб пережити стрес / Фото Pexels

Не карати себе за бажання

Почуття вини нічим не допоможе, розповідала тренерка раніше. Ненависть до себе після кожного шматка піци чи "лінивого дня" призведе до ще більших зривів. Тому важливо слідкувати за своїми бажаннями і радувати себе.

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Ви забудете про їжу, якщо будете зайняти улюбленою справою. Знайдіть справу, у яку поринете з головою: малювання, танці, гра на гітарі. Ви сконцентруєтесь і менше будете думати про їжу та якісь маленькі перекуси, які ми часто робимо від нудьги.

Хобі допоможе вам не думати весь час про їжу / Фото Pexels

Полюбити прогулянки на природі

Фітнес-тренерка переконана: перебування на свіжому повітрі допомагає нам єднатися з природою, краще відчувати своє тіло розуміти себе.