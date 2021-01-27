5 міфів про схуднення, в які ми дарма віримо: несподівана правда від дієтологині
Якщо ви хочете почати худнути – детально вивчіть усю інформацію, як це правильно робити. Адже в Інтернеті є безліч непотрібних порад, які заберуть час та нерви, але не зайві кілограми.
Джерело: інстаграм aleksasvarovskyh
Українська фітнес-тренерка та дієтологиня Олександра Сваровських спростувала 5 поширених міфів про схуднення, в які багато хто досі вірить.
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Міф №1
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Перед кардіотренуваннями не можна їсти
Фітнес-тренерка переконує, що немає різниці, чи їсти перед такими вправами, чи ні.
Неважливо, коли ви поїсте – до кардіо чи після нього. Дослідження показуть, що жодної різниці тут немає
Ми часто асоціюємо кардіотренування із схудненням. Справді – вони чудово допомагають позбутися підшкірного жиру та укріпити серце. Однак цього для схуднення недостатньо. Значно краще поєднувати вправи разом із іншим "золотим" правилом – спалювати більше калорій, ніж споживати.
Їсти перед кардіотренуваннями можна / Фото Pixabay
Міф №2
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Кетодієта особливо ефективна для схуднення
Немає універсальних дієт, які допоможуть усім людям із зайвою вагою схуднути. Комусь підійде одне, комусь – інше. Основний ризик кетодієти в тому, що там надто мало вуглеводів: всього 5-10% від загального раціону.
Ви можете відчувати себе слабо і кволо. Адже організм бере енергію саме від вуглеводів. Та не варто переживати. Є безліч інших способів ефективно худнути.
У будь-якому випадку дослідження показують, що втрачати вагу можна з однаковим успіхом із будь-яким відсотком вуглеводів в раціоні. Суть взагалі в білках криється, адже саме вони дають відчуття насичення, – розповідає дієтологиня.
Кетодієта не всім допоможе / Фото Pixabay
Міф №3
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Алкоголь перетворюється у жир
Ні-ні-ні. Це абсолютно хибна думка – алкоголь не осідає в наших боках. Але він робить іншу підступну хитрість, змушуючи організм зайвий раз виконувати непотрібну роботу.
Ось що робить алкоголь: поки тіло займається його метаболізмом (а алкоголь калорійний), воно не спалює в цей час жири, – пояснює тренерка.
Ви не наберете лишнього жиру через алкоголь / Фото Pixabay
Міф №4
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Існують спеціальні продукти, які спалюють жир
Ще одна неправда, в яку взагалі не потрібно вірити. На жаль, не існує продуктів, які дозволяють спалювати жири. Як бачите такий список в Інтернеті – одразу його закривайте. Красиву фігуру можна створити вправами і правильним харчуванням, а не йогуртом із корицею.
У таких списках часто пишуть, що "чорниця запобігає утворенню жирових клітин". Ці статті годяться тільки для розділу "гумор". Жироспалюючої їжі не існує, так само як і не буває їжі із негативною калорійністю, – стверджує дієтологиня.
Немає продуктів, які самостійно спалюють жири / Фото Pixabay
Міф №5
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Молочні продукти погано впливають на фігуру
Звісно, якщо ви за один день з’їдатимете по 5-10 кілограмів творогу, то проблеми із зайвими кілограмами справді будуть. Але самі по собі молочні продукти мають нейтральний ефект на вашу вагу. Все потрібно оцінювати у комплексі.
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Насправді більшість досліджень доводять і ще раз доводять, що від конкретних продуктів не повніють (і не худнуть)…Молочні продукти не допоможуть, але і не завадять втрачати (або набирати) вагу, як і будь-яка інша їжа. Тому що справа в чому? Правильно, тільки в тому, коли ви більше їсте, ніж витрачаєте", – переконує Олександра Сваровських.
Давайте худнути правильно! Усі поради фітнес-тренерки ви можете прочитати нижче.
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