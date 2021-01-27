Если вы хотите начать худеть – детально изучите всю информацию, как это правильно делать. Ведь в Интернете есть множество ненужных советов, которые заберут время и нервы, но не лишние килограммы.

Источник: инстаграм aleksasvarovskyh

Украинская фитнес-тренерка и диетологиня Александра Сваровских опровергла 5 распространенных мифов о похудении, в которые многие до сих пор верит.

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Миф №1

Перед кардиотренировками нельзя есть

Фитнес-тренерка убеждает, что нет разницы, кушать перед такими упражнениями или нет.​

Неважно, когда вы поедите – до кардио или после него. Исследования показывают, что никакой разницы здесь нет

Мы часто ассоциируем кардиотренировки с похудением. Действительно – они прекрасно помогают избавиться подкожного жира и укрепить сердце. Однако этого для похудения недостаточно. Значительно лучше сочетать упражнения вместе с другим "золотым" правилом – сжигать больше калорий, чем потреблять.

Кушать перед кардиотренировками можно / Фото Pixabay

Миф №2

Кетодиета особенно эффективна для похудения

Нет универсальных диет, которые помогут всем людям с лишним весом похудеть. Кому-то подойдет одно, кому-то – другое. Основной риск кетодиеты в том, что там слишком мало углеводов: всего 5-10% от общего рациона.

Вы можете чувствовать себя слабо и вяло. Ведь организм берет энергию именно от углеводов. Но не стоит переживать. Есть множество других способов эффективно худеть.

В любом случае исследования показывают, что терять вес можно с одинаковым успехом с любым процентом углеводов в рационе. Суть вообще кроется в белках, ведь именно они дают чувство насыщения – рассказывает диетологиня.

Кетодиета не всем поможет / Фото Pixabay

Миф №3

Алкоголь превращается в жир

Нет-нет-нет. Это абсолютно ошибочное мнение – алкоголь не оседает в наших боках. Но он делает другую коварную хитрость, заставляя организм лишний раз выполнять ненужную работу.

Вот что делает алкоголь: пока тело занимается его метаболизмом (а алкоголь калорийный), оно не сжигает в это время жиры, – объясняет тренерка.

Вы не наберете лишний жир из-за алкоголя / Фото Pixabay

Миф №4

Существуют специальные продукты, которые сжигают жир

Еще одна ложь, в которую вообще не нужно верить. К сожалению, не существует продуктов, которые позволяют сжигать жиры. Когда вы видите такой список в Интернете – сразу его закрывайте. Красивую фигуру можно создать упражнениями и правильным питанием, а не йогуртом с корицей.

Говорят, самые душевные разговоры проходят за бокалом любимого вина от SHABO. Поэтому звоните лучшим подругам и устраивайте дружеские посиделки с вкусными блюдами, веселыми историями и маленькими секретами. А лучшее вино выбирайте в интернет-магазине SHABO

В таких списках часто пишут, что "черника предотвращает образование жировых клеток". Эти статьи годятся только для раздела "юмор". Жиросжигающей пищи не существует, так же как и не бывает пищи с отрицательной калорийностью, – утверждает диетологиня.

Нету продуктов, которые самостоятельно сжигают жиры / Фото Pixabay

Миф №5

Молочные продукты плохо влияют на фигуру

Конечно, если вы за один день будете съедать по 5-10 килограммов творога, то проблемы с лишними килограммами действительно будут. Но сами по себе молочные продукты имеют нейтральный эффект на ваш вес. Все нужно оценивать в комплексе.​

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На самом деле большинство исследований доказывают и еще раз доказывают, что от конкретных продуктов не полнеют (и не худеют) ... Молочные продукты не помогут, но и не помешают терять (или набирать) вес, как и любая другая пища. Потому что дело в чем? Правильно, только в том, когда вы больше едите, чем тратите, – убеждает Александра Сваровских.

Давайте худеть правильно! Все советы фитнес-тренеры вы можете прочитать ниже.