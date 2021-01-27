5 мифов о похудении, в которые мы зря верим: неожиданная правда от диетологини
Если вы хотите начать худеть – детально изучите всю информацию, как это правильно делать. Ведь в Интернете есть множество ненужных советов, которые заберут время и нервы, но не лишние килограммы.
Источник: инстаграм aleksasvarovskyh
Украинская фитнес-тренерка и диетологиня Александра Сваровских опровергла 5 распространенных мифов о похудении, в которые многие до сих пор верит.
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Миф №1
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Перед кардиотренировками нельзя есть
Фитнес-тренерка убеждает, что нет разницы, кушать перед такими упражнениями или нет.
Неважно, когда вы поедите – до кардио или после него. Исследования показывают, что никакой разницы здесь нет
Мы часто ассоциируем кардиотренировки с похудением. Действительно – они прекрасно помогают избавиться подкожного жира и укрепить сердце. Однако этого для похудения недостаточно. Значительно лучше сочетать упражнения вместе с другим "золотым" правилом – сжигать больше калорий, чем потреблять.
Кушать перед кардиотренировками можно / Фото Pixabay
Миф №2
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Кетодиета особенно эффективна для похудения
Нет универсальных диет, которые помогут всем людям с лишним весом похудеть. Кому-то подойдет одно, кому-то – другое. Основной риск кетодиеты в том, что там слишком мало углеводов: всего 5-10% от общего рациона.
Вы можете чувствовать себя слабо и вяло. Ведь организм берет энергию именно от углеводов. Но не стоит переживать. Есть множество других способов эффективно худеть.
В любом случае исследования показывают, что терять вес можно с одинаковым успехом с любым процентом углеводов в рационе. Суть вообще кроется в белках, ведь именно они дают чувство насыщения – рассказывает диетологиня.
Кетодиета не всем поможет / Фото Pixabay
Миф №3
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Алкоголь превращается в жир
Нет-нет-нет. Это абсолютно ошибочное мнение – алкоголь не оседает в наших боках. Но он делает другую коварную хитрость, заставляя организм лишний раз выполнять ненужную работу.
Вот что делает алкоголь: пока тело занимается его метаболизмом (а алкоголь калорийный), оно не сжигает в это время жиры, – объясняет тренерка.
Вы не наберете лишний жир из-за алкоголя / Фото Pixabay
Миф №4
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Существуют специальные продукты, которые сжигают жир
Еще одна ложь, в которую вообще не нужно верить. К сожалению, не существует продуктов, которые позволяют сжигать жиры. Когда вы видите такой список в Интернете – сразу его закрывайте. Красивую фигуру можно создать упражнениями и правильным питанием, а не йогуртом с корицей.
В таких списках часто пишут, что "черника предотвращает образование жировых клеток". Эти статьи годятся только для раздела "юмор". Жиросжигающей пищи не существует, так же как и не бывает пищи с отрицательной калорийностью, – утверждает диетологиня.
Нету продуктов, которые самостоятельно сжигают жиры / Фото Pixabay
Миф №5
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Молочные продукты плохо влияют на фигуру
Конечно, если вы за один день будете съедать по 5-10 килограммов творога, то проблемы с лишними килограммами действительно будут. Но сами по себе молочные продукты имеют нейтральный эффект на ваш вес. Все нужно оценивать в комплексе.
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На самом деле большинство исследований доказывают и еще раз доказывают, что от конкретных продуктов не полнеют (и не худеют) ... Молочные продукты не помогут, но и не помешают терять (или набирать) вес, как и любая другая пища. Потому что дело в чем? Правильно, только в том, когда вы больше едите, чем тратите, – убеждает Александра Сваровских.
Давайте худеть правильно! Все советы фитнес-тренеры вы можете прочитать ниже.
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