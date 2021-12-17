Беззуба красуня: як дівчина майстерно перевтілюється

Часто люди не звертають увагу на кількість тонального крему та іншої косметики на обличчі. Всі бачать лише результат, який насправді може бути оманливим.

Такими хитрощами користується і одна користувачка тіктоку. Вона хизується у відео відсутністю передніх зубів, а тоді демонструє перевтілення.

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Дівчина здивувала перевтіленням

Зовнішність насправді може бути оманливою, і за великою кількістю косметики та вдалим макіяжем дівчата часто приховують свою "гіршу" сторону, яку не дуже люблять. Так робить і Стрейсі. Вона часто звертається за допомогою до тональних кремів, бронзерів і тіней для очей, щоб виглядати якнайкраще.

Жінка має чудові навички макіяжу, чим не може не хизуватись. Спершу вона виглядала так, наче щойно встала з ліжка: велика сіра футболка, неохайне скуйовджене волосся, обличчя без макіяжу та найголовніше – відсутність передніх зубів.



Неймовірне перевтілення / Скриншот з відео

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Тоді жінка нанесла макіяж та довела до ладу волосся і стала іншою людиною. Тепер вона готова підкоряти світ. Очі вона підкреслила темними тінями, а в роті з'явилися білі зуби. Її колір обличчя став гладким, блискучим та з гострими вилицями.

Гуру макіяжу Стейсі має неабияку популярність у тіктоці і називає себе "Королевою сома". Користувачі оцінили її талант та залишили чимало компліментів під відео.