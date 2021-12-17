Такими уловками пользуется и одна пользовательница тиктока. Она кичится в видео отсутствием передних зубов, а затем демонстрирует перевоплощение.
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Девушка удивила перевоплощением
Внешность на самом деле может быть обманчивой, и под большим количеством косметики и удачным макияжем девушки часто скрывают свою "худшую" сторону, которую не очень любят. Так поступает и Стрейси. Она часто обращается за помощью к тональным кремам, бронзерам и теням для глаз, чтобы выглядеть как можно лучше.
Женщина имеет отличные навыки макияжа, чем не может не кичиться. Сначала она выглядела так, словно только что встала с кровати: большая серая футболка, неряшливые взлохмаченные волосы, лицо без макияжа и самое главное – отсутствие передних зубов.
Невероятное перевоплощение / Скриншот с видео
Тогда женщина нанесла макияж, привела в порядок волосы и стала другим человеком. Теперь она готова покорять мир. Глаза она подчеркнула темными тенями, а во рту появились белые зубы. Ее цвет лица стал гладким, блестящим и с острыми скулами.
Гуру макияжа Стейси пользуется большой популярностью в тектоке и называет себя "Королевой сома". Пользователи оценили ее талант и оставили немало комплиментов под видео.