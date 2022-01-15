Блискуча сварка: жінки вирішили засипати чоловіка глітером – їх заарештували

Всі ми сваримось по-різному: хтось віддає перевагу гучним скандалам з биттям посуду, а хтось спокійно вирішує конфлікт без підвищених тонів.

Але ці жінки вирішили приголомшити мережу своєю "блискучою" агресією. Вони мали конфлікт із чоловіком і засипали його блискітками.

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Жінки засипали чоловіка блиском

29-річна Сара Френкс і 27-річна Кейтлін О'Донован посварилися з Джейкобом Колоном. Двох жінок арештували після того, як вони висипали кілька контейнерів з блискітками на чоловіка і почали засипати його будинок.

Згідно зі свідченнями, конфлікт між жінками та чоловіком почався вранці. Джейкоб якраз стояв в себе на балконі. Сара та Кейтлін після тривалої сварки вирішили кинули у чоловіка контейнер з блискітками, який потрапив у голову.

На цьому вони не зупинилий, Сара перелізла через низький паркан і увійшла в будинок потерпілого. Жінка продовжила відкривати нові контейнери та засипати блиском дім потерпілого. Тоді до неї приєдналась Кейтлін. Перед тим, як покинути будинок, вона вибила ногою вікно, після чого втекла.



Жінки під час сварки засипали чоловіка блиском / Фото Unsplash

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Згодом пару жінок заарештувала місцева поліція. Їхні відносини з Джейкобом, а також причина сварки залишаються неясними. Наразі Сару випустили із в'язниці після того, як вона внесла заставу в розмірі 75 тисяч доларів. 27-річна Кейтлін О'Донован досі залишається під вартою.