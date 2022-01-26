Близнюки з різницею у віці: 10 людей, які неймовірно схожі на своїх родичів
Джерело:24 канал
Часто діти мають схожі риси зі своїми батьками: хтось успадковує ніс з горбинкою, хтось родиму пляму, а хтось колір очей.
Проте декого природа обдаровує ідентичною зовнішністю, як у найближчих родичів. Редакція Life24 підготувала добірку дивовижних сюрпризів генетики.
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Люди, які неймовірно схожі на своїх родичів
Батько вирішив сфотографувати свого сина, коли тому був один рік. Для цього він приберіг навіть свій костюм. Результат просто вражає.
Батько приберіг костюм для сина / Фото Twizz
А ця дівчина вирішила зіставити своє фото зі світлиною прабабусі. Як вияснилось, їй пощастило успадкувати її вроду.
Успадкувала вроду бабусі / Фото Twizz
Хлопець з віком повільно перетворюється на свого батька.
Дуже схожий на батька / Фото Twizz
Ця дівчина точно знає, як буде виглядати, у старшому віці. Вона цілковита копія матері.
Копія матері / Фото Twizz
Між цими фото кілька десятиліть, але різниця стає непомітною, адже зовнішність онуки та бабусі просто ідентична.
Дівчина схожа на свою бабусю / Фото Twizz
Успадкувала не лише кучері: дівчина здивувала своєю схожістю з матір'ю.
Матір та донька / Фото Twizz
Батько і син в однаковому віці.
Зіставив своє фото зі світлиною тата / Фото Twizz
А цей хлопчина вирішив повторити фото батька. Здається, йому вдалось.
Відтворив фото батька / Фото Twizz
Дивовижно – ці фото зроблені з різнею у 44 роки.
Неймовірна схожість / Фото Twizz
Онук знайшов фото свого дідуся, де той молодий, і був вражений схожими рисами.
Дідусь і внук / Фото Twizz