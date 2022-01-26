Однако некоторых природа одаривает идентичной внешностью, как у ближайших родственников. Редакция Life24 подготовила подборку удивительных сюрпризов генетики.

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Люди, невероятно похожие на своих родственников

Отец решил сфотографировать своего сына, когда ему был один год. Для этого он приберег даже свой костюмчик. Результат просто поражает.


Отец приберег костюм для сына / Фото Twizz

А эта девушка решила сопоставить свое фото со фотографией прабабушки. Как выяснилось, ей удалось унаследовать ее красоту.


Унаследовала красоту бабушки / Фото Twizz

Парень с возрастом медленно превращается в своего отца.


Очень похож на отца / Фото Twizz

Эта девушка точно знает, как будет выглядеть в старшем возрасте. Она полная копия матери.


Копия матери / Фото Twizz

Между этими фото несколько десятилетий, но разница становится незаметной, ведь внешность внучки и бабушки просто идентична.


Девушка похожа на свою бабушку / Фото Twizz

Унаследовала не только кудри: девушка удивила своим сходством с матерью.


Мать и дочь / Фото Twizz

Отец и сын в одинаковом возрасте.


Сопоставил свое фото с фотографией папы / Фото Twizz

А этот парнишка решил повторить фото отца. Кажется, ему удалось.


Воспроизвел фото отца / Фото Twizz

Удивительно – эти фото сделаны с резней в 44 года.


Невероятное сходство / Фото Twizz

Внук нашел фото своего дедушки, где он молод, и был поражен похожими чертами.


Дедушка и внук / Фото Twizz